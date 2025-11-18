板橋寵物店籠子小貓咪沒打晶片還阻撓動保員稽查…被罰15萬元

越來越多民眾飼養寵物，新北市動保處今年8月至10月啟動特定寵物業查核專案，共計425家寵物業者，其中1家業者看似正常，細查發現籠子空間太小、貓咪沒施打晶片、健康狀況不佳等狀況，業者甚至阻礙稽查人員進入，動保處11月確定開罰業者15萬元。

該合法寵物店位於板橋區，雖然店面外觀整潔明亮，但深入檢查後發現，該寵物店籠具空間過小，未依規定提供寵物相關健康與照護紀錄，且貓隻健康狀況不佳，另現場有未施打晶片的貓隻販售中，且該店多次以內部空間為私人場所為由，阻礙稽查人員進入，經動保處調閱原申請資料，該房間已納入營業範圍。

動保處表示，該業者違反動保法第22條規定，按同法第28條規定，裁罰籠具不符4萬元、紀錄不實4萬元、未施打晶片4萬元，另，業者規避動保處稽查，再處以3萬元罰鍰，合計開罰共15萬元。

動保處表示，合格業者應建立完善的飼養與展示管理制度，每隻貓都具備完整的晶片植入紀錄、疫苗施打證明與來源追溯資料，店內更貼心設置「健康說明卡」，方便民眾隨時查閱動物的健康狀況與背景資訊。這些案例充分說明，只要業者用心經營、確實遵循法規，不僅能有效避免違規受罰，更能建立消費者信任，提升整體產業形象與競爭力。

動保處呼籲，民眾在購買寵物時，務必提高警覺，主動要求查看業者的合法證照與動物健康檢查證明，確認店內動物有充足的活動空間，仔細觀察環境衛生與動物精神狀態。民眾應堅決拒絕來路不明的動物來源，共同杜絕地下繁殖場與疾病傳播的風險，用實際行動支持合法優良的業者。