苗縣第16例野生鼬獾驗出狂犬病陽性 蔓延地域新增海線「通霄」

苗栗縣通霄鎮某牧場本月9日拾獲1隻野生動物鼬獾屍體，經送驗呈狂犬病陽性，昨晚縣府接獲訊息後，今天一早動物防疫所啟動該牧場周邊加護犬隻的疫苗注射，以及方圓3公里內的遊蕩犬捕抓等防疫作為；動防所表示，這是縣內第16例，蔓延地域從山線到海線，全縣新增第7鄉鎮「通霄」。

動防所指出，自民國112年3月迄今累計16例野生動物鼬獾驗出狂犬病，範圍已從山線三義鄉，擴及卓蘭、大湖、泰安、南庄等偏遠山區，該例也凸顯蔓延地域從山線到海線，新增與三義接鄰的「通霄鎮」。

今天上午，動防所除加強通霄地區家戶犬隻的免費狂犬病疫苗注射服務，也派員前往該牧場方圓3公里內的遊蕩犬捕抓等防疫作為，並強調目前仍侷限於山區野生動物鼬獾，請民眾不必過度恐慌。

另外，所長張俊義也強調，明年1月1日起，有關寵物晶片植入登記「貓」也列入開罰對象，雖因人力有限，若接獲檢舉仍會派員到府稽查。