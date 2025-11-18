澳洲醫學團隊研究：養貓恐增精神分裂症風險 弓形蟲成關鍵

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
澳洲醫學團隊研究發現，飼養貓作為寵物可能會增加精神分裂疾病的風險。（Photo by Manja Vitolic on Unsplash under C.C License）
澳洲醫學團隊研究發現，飼養貓作為寵物可能會增加精神分裂疾病的風險。（Photo by Manja Vitolic on Unsplash under C.C License）

養貓的人可能成為精神分裂患者？澳洲醫學團隊針對過去44年間11個國家的研究論文進行分析，發現飼養貓作為寵物可能會造成精神分裂疾病的風險增加一倍。對此，弓形蟲是一種會感染貓和人的寄生蟲，也是研究中普遍認為增加精神分裂風險的關鍵。

養貓導致精神分裂

ScienceAlert》報導，針對飼養動物與精神疾病的相關性，研究曾指出養貓可能與精神分裂症風險有關，並認為弓形蟲 (Toxoplasma gondii) 是重要影響原因。此外，一些研究將養貓與衡量精神分裂症相關特徵，以及精神疾病的量表分數提高建立關聯性。

對此，澳洲昆士蘭精神健康研究中心醫生麥格拉斯及其同事，針對過去44年間11個國家的研究論文進行分析，其中，根據17項的相關研究比對發現，飼養貓作為寵物可能會造成精神分裂疾病的風險增加一倍。

研究團隊表示，在調整協變量後，發現接觸過貓的人患有精神分裂症的機率，大約是其他人的兩倍之多。然而，17項研究中有15項是病例對照研究，無法顯示因果關係，並且通常沒有考慮到可能同時存在的潛在因素。

弓形蟲感染人貓

未來科學》報導，弓形蟲是一種會感染貓和人的寄生蟲，也是研究中普遍認為增加精神分裂風險的關鍵。對此，弓形蟲可能透過抓傷、咬傷或接觸受污染的貓砂進行傳播，而一旦進入人體，它就能穿過血腦屏障抵達大腦，進而影響中樞神經系統。

大腦中，弓形蟲可能會干擾神經傳導物質，並引發一系列情緒起伏症狀，而在極少數情況下會引發嚴重精神疾病，其中，幻覺、妄想等精神分裂典型症狀也是潛在後果。研究團隊強調，未來要進行更多研究以確認兩者關聯的複雜性。

【更多精采內容，詳見

