160公分超長蛇皮嚇壞辦公室員工 整天上班覺得不對勁：牠還在嗎？

宜蘭一家位於農田旁的行銷企畫公司，蘇姓負責人今天上班走樓梯要到2樓時，在樓板轉角處發現一條巨大蛇皮，當場嚇到不敢動，先環顧四周有沒有蛇？再小心挾起蛇皮，測量約160公分，拍照貼網問蛇種？有人說眼鏡蛇、也有人說南蛇。網友提醒，這張蛇皮帶有濕度，剛脫皮，蛇還離開不遠。

宜蘭囝仔活動企劃有限公司是鐵皮屋建築，樓梯鋪木板，公司負責人蘇宏明今天把蛇皮照片貼在臉書，寫下：「驚嚇指數破表」，辦公室往二樓的樓梯角落…發現這蛇皮…很大一條欸，嚇壞大家了！辦公室員工隨後陸續看到，嚇到不敢靠近，擔心蛇還躲在某個角落，整天上班都覺得不對勁。

蘇宏明說，蛇皮完整又新鮮，觸感還帶著濕氣，應該是剛脫皮下來的，蛇皮「頭部」位置剛好貼著牆邊鐵皮的細縫，推測蛇可能是沿縫隙鑽出去，希望牠是真的鑽出去了，不要還留在辦公室。

他說，上周六大家還在辦公室走動，完全沒有任何異狀，今早上班就在轉角發現這條驚人蛇皮，從外表的濕度研判，有可能是昨晚或清晨遛偷進來脫皮。

蘇宏明請問大家是否知道「蛇種」？網友紛紛留言討論，「是南蛇，田邊最常見」、「南蛇長度可以很驚人，這條算厲害」、「眼鏡蛇吧？我家八月也遇到過」、「OMG好可怕」；也有人提醒「剛脫皮的蛇通常不會跑太遠，自己要小心」、「蛇皮留下來，可以防老鼠」。