快訊

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

聽新聞
0:00 / 0:00

160公分超長蛇皮嚇壞辦公室員工 整天上班覺得不對勁：牠還在嗎？

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭某行銷企畫公司蘇姓負責人今天走樓梯要到2樓時，在樓板轉角發現一條巨大蛇皮，驚嚇爆表，經測量約160公分，由於蛇皮帶有濕度，應該脫皮後離開不遠，員工們整天上班處於戒備中。圖／蘇宏明提供
宜蘭某行銷企畫公司蘇姓負責人今天走樓梯要到2樓時，在樓板轉角發現一條巨大蛇皮，驚嚇爆表，經測量約160公分，由於蛇皮帶有濕度，應該脫皮後離開不遠，員工們整天上班處於戒備中。圖／蘇宏明提供

宜蘭一家位於農田旁的行銷企畫公司，蘇姓負責人今天上班走樓梯要到2樓時，在樓板轉角處發現一條巨大蛇皮，當場嚇到不敢動，先環顧四周有沒有蛇？再小心挾起蛇皮，測量約160公分，拍照貼網問蛇種？有人說眼鏡蛇、也有人說南蛇。網友提醒，這張蛇皮帶有濕度，剛脫皮，蛇還離開不遠。

宜蘭囝仔活動企劃有限公司是鐵皮屋建築，樓梯鋪木板，公司負責人蘇宏明今天把蛇皮照片貼在臉書，寫下：「驚嚇指數破表」，辦公室往二樓的樓梯角落…發現這蛇皮…很大一條欸，嚇壞大家了！辦公室員工隨後陸續看到，嚇到不敢靠近，擔心蛇還躲在某個角落，整天上班都覺得不對勁。

蘇宏明說，蛇皮完整又新鮮，觸感還帶著濕氣，應該是剛脫皮下來的，蛇皮「頭部」位置剛好貼著牆邊鐵皮的細縫，推測蛇可能是沿縫隙鑽出去，希望牠是真的鑽出去了，不要還留在辦公室。

他說，上周六大家還在辦公室走動，完全沒有任何異狀，今早上班就在轉角發現這條驚人蛇皮，從外表的濕度研判，有可能是昨晚或清晨遛偷進來脫皮。

蘇宏明請問大家是否知道「蛇種」？網友紛紛留言討論，「是南蛇，田邊最常見」、「南蛇長度可以很驚人，這條算厲害」、「眼鏡蛇吧？我家八月也遇到過」、「OMG好可怕」；也有人提醒「剛脫皮的蛇通常不會跑太遠，自己要小心」、「蛇皮留下來，可以防老鼠」。

由於農田旁的建築本來就容易有蛇出沒，不過宜蘭囝仔還是頭一次在在辦公室發現如此大條的新鮮脫皮，員工今天上班保持高度戒備，神情緊繃，有人不時錯覺，感到腳邊好像有東西，擔心「不速之客」又回來了，公司將請專業人士展開全面檢查，確保安全。

宜蘭某行銷企畫公司蘇姓負責人今天走樓梯要到2樓時，在樓板轉角發現一條巨大蛇皮，驚嚇爆表，經測量約160公分，由於蛇皮帶有濕度，應該脫皮後離開不遠，員工們整天上班處於戒備中。圖／蘇宏明提供
宜蘭某行銷企畫公司蘇姓負責人今天走樓梯要到2樓時，在樓板轉角發現一條巨大蛇皮，驚嚇爆表，經測量約160公分，由於蛇皮帶有濕度，應該脫皮後離開不遠，員工們整天上班處於戒備中。圖／蘇宏明提供
宜蘭某行銷企畫公司蘇姓負責人今天走樓梯要到2樓時，在樓板轉角發現一條巨大蛇皮，驚嚇爆表，經測量約160公分，由於蛇皮帶有濕度，應該脫皮後離開不遠，員工們整天上班處於戒備中。圖／蘇宏明提供
宜蘭某行銷企畫公司蘇姓負責人今天走樓梯要到2樓時，在樓板轉角發現一條巨大蛇皮，驚嚇爆表，經測量約160公分，由於蛇皮帶有濕度，應該脫皮後離開不遠，員工們整天上班處於戒備中。圖／蘇宏明提供
宜蘭某行銷企畫公司蘇姓負責人今天走樓梯要到2樓時，在樓板轉角發現一條巨大蛇皮，驚嚇爆表，經測量約160公分，由於蛇皮帶有濕度，應該脫皮後離開不遠，員工們整天上班處於戒備中。圖／蘇宏明提供
宜蘭某行銷企畫公司蘇姓負責人今天走樓梯要到2樓時，在樓板轉角發現一條巨大蛇皮，驚嚇爆表，經測量約160公分，由於蛇皮帶有濕度，應該脫皮後離開不遠，員工們整天上班處於戒備中。圖／蘇宏明提供
宜蘭某行銷企畫公司辦公室出現巨大蛇皮，驚嚇爆表，經測量約160公分，由於蛇皮帶有濕度，應該脫皮後離開不遠，員工們整天上班處於戒備中。圖／蘇宏明提供
宜蘭某行銷企畫公司辦公室出現巨大蛇皮，驚嚇爆表，經測量約160公分，由於蛇皮帶有濕度，應該脫皮後離開不遠，員工們整天上班處於戒備中。圖／蘇宏明提供
宜蘭某行銷企畫公司蘇姓負責人今天走樓梯要到2樓時，在樓板轉角發現一條巨大蛇皮，驚嚇爆表，經測量約160公分，由於蛇皮帶有濕度，應該脫皮後離開不遠，員工們整天上班處於戒備中。圖／蘇宏明提供
宜蘭某行銷企畫公司蘇姓負責人今天走樓梯要到2樓時，在樓板轉角發現一條巨大蛇皮，驚嚇爆表，經測量約160公分，由於蛇皮帶有濕度，應該脫皮後離開不遠，員工們整天上班處於戒備中。圖／蘇宏明提供
宜蘭某行銷企畫公司蘇姓負責人今天走樓梯要到2樓時，在樓板轉角發現一條巨大蛇皮，驚嚇爆表，經測量約160公分，由於蛇皮帶有濕度，應該脫皮後離開不遠，員工們整天上班處於戒備中。圖／蘇宏明提供
宜蘭某行銷企畫公司蘇姓負責人今天走樓梯要到2樓時，在樓板轉角發現一條巨大蛇皮，驚嚇爆表，經測量約160公分，由於蛇皮帶有濕度，應該脫皮後離開不遠，員工們整天上班處於戒備中。圖／蘇宏明提供

南蛇 辦公室 眼鏡蛇
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

大哥抽中父親房地遺產 弟蓋鐵皮屋住27年須拆屋還地

淹水不等明年！吳宗憲立委喊話卓榮泰 啟動二備金推動蘇澳分洪工程

蘇澳土石流堆積鐵皮住家半層樓 連日清運外觀已現

宜蘭蘇澳水災傳出首位罹難者 78歲獨居老婦陳屍客廳死因「溺斃」

相關新聞

160公分超長蛇皮嚇壞辦公室員工 整天上班覺得不對勁：牠還在嗎？

宜蘭一家位於農田旁的行銷企畫公司，蘇姓負責人今天上班走樓梯要到2樓時，在樓板轉角處發現一條巨大蛇皮，當場嚇到不敢動，先環...

龍井圖書館竄眼鏡蛇 撒石灰防範？專業單位笑：不如門口立尊土地公

台中市龍井圖書館前天有女子被眼鏡蛇咬傷，館方在圖書館內外已撒石灰防蛇；台中市農業局林務自然保育科表示，撒石灰的古老防蛇法...

妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 豐原醫院跨科聯手修復重建恢復容貌

台中一名從事行銷工作的28歲胡姓女子日前在家與愛犬互動時，狗突然撲咬她臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，她被送...

公布了…人人犬舍第一批7歲齡以上85隻品種狗 19日開放認養

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發違法繁殖、超養及剪除聲帶，縣政府沒入273隻品種犬，動物保護防所今天晚間公布，第一批85隻7...

金門社區巡守生態棲地 114年相機拍到更多水獺寶寶

金門歐亞水獺社區巡守隊架設自動相機，今年錄到較多親子畫面；承辦計畫廠商負責人陳光耀說，影像不能精準辨認數量，「但拍到更多...

高雄15隻毛小孩受訓化身「挖地瓜獵犬」 下田親近自然

高雄市動保處開辦「好伴狗狗-OutDog GoGo認證課」，培養出15隻「好伴狗狗」，這些犬隻學習游泳課，飼主則學習寵物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。