攝影師蘇家弘濕地拍野鳥 驚見犬隻追逐黑面琵鷺

中央社／ 嘉義縣17日電

攝影師蘇家弘今天在布袋台17線旁濕地拍野鳥時，驚見4隻狗在濕地追逐黑面琵鷺。對此，高雄鳥會等相關單位相當無奈，依法流浪犬不能安樂死，因此犬隻威脅候鳥問題一直存在。

每年10月至翌年4月，嘉義縣東石、布袋沿海濕地是候鳥南來北往的重要落腳點，其中以黑面琵鷺、琵嘴鴨及高蹺鴴最受矚目。文觀局11月起推出「鷺境嘉義」親子賞鳥遊活動，邀大家來賞鳥，近日不少愛鳥人士反映濕地上出現野狗追候鳥情事。

蘇家弘今天中午就拍攝到4隻狗在濕地追逐黑面琵鷺，特別將影片貼在臉書（Facebook）上，希望相關單位能注意，不要讓野狗威脅野鳥的生存。他說在布袋新塭一帶見過更多野狗在追鳥，數目超過10隻。

蘇家弘告訴中央社記者，他的觀察，野狗是追不到黑面琵鷺，但容易攻擊較小的候鳥，並且吃牠們下的蛋。

認養布袋鹽田濕地的高雄鳥會說，他們發現野狗危害時，會馬上通知嘉義縣家畜疾病防治所前來捕捉，但野狗警覺性高，往往只捉到一隻，其他就跑不見了，而且捉到這隻只能結紮再野放，達不到任何的效果。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如說，從蘇家弘拍攝的影片中，發現有的狗是有項圈的，明顯是有人飼養，放任家狗危害保育類候鳥，飼主會觸犯相關條例而受罰。她呼籲民眾管好家犬，也請不要隨意餵養浪犬、浪貓，危害生態。

濕地 嘉義 黑面琵鷺
相關新聞

160公分超長蛇皮嚇壞辦公室員工 整天上班覺得不對勁：牠還在嗎？

宜蘭一家位於農田旁的行銷企畫公司，蘇姓負責人今天上班走樓梯要到2樓時，在樓板轉角處發現一條巨大蛇皮，當場嚇到不敢動，先環...

龍井圖書館竄眼鏡蛇 撒石灰防範？專業單位笑：不如門口立尊土地公

台中市龍井圖書館前天有女子被眼鏡蛇咬傷，館方在圖書館內外已撒石灰防蛇；台中市農業局林務自然保育科表示，撒石灰的古老防蛇法...

妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 豐原醫院跨科聯手修復重建恢復容貌

台中一名從事行銷工作的28歲胡姓女子日前在家與愛犬互動時，狗突然撲咬她臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，她被送...

公布了…人人犬舍第一批7歲齡以上85隻品種狗 19日開放認養

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發違法繁殖、超養及剪除聲帶，縣政府沒入273隻品種犬，動物保護防所今天晚間公布，第一批85隻7...

金門社區巡守生態棲地 114年相機拍到更多水獺寶寶

金門歐亞水獺社區巡守隊架設自動相機，今年錄到較多親子畫面；承辦計畫廠商負責人陳光耀說，影像不能精準辨認數量，「但拍到更多...

高雄15隻毛小孩受訓化身「挖地瓜獵犬」 下田親近自然

高雄市動保處開辦「好伴狗狗-OutDog GoGo認證課」，培養出15隻「好伴狗狗」，這些犬隻學習游泳課，飼主則學習寵物...

