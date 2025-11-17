攝影師蘇家弘濕地拍野鳥 驚見犬隻追逐黑面琵鷺

攝影師蘇家弘今天在布袋台17線旁濕地拍野鳥時，驚見4隻狗在濕地追逐黑面琵鷺。對此，高雄鳥會等相關單位相當無奈，依法流浪犬不能安樂死，因此犬隻威脅候鳥問題一直存在。

每年10月至翌年4月，嘉義縣東石、布袋沿海濕地是候鳥南來北往的重要落腳點，其中以黑面琵鷺、琵嘴鴨及高蹺鴴最受矚目。文觀局11月起推出「鷺境嘉義」親子賞鳥遊活動，邀大家來賞鳥，近日不少愛鳥人士反映濕地上出現野狗追候鳥情事。

蘇家弘今天中午就拍攝到4隻狗在濕地追逐黑面琵鷺，特別將影片貼在臉書（Facebook）上，希望相關單位能注意，不要讓野狗威脅野鳥的生存。他說在布袋新塭一帶見過更多野狗在追鳥，數目超過10隻。

蘇家弘告訴中央社記者，他的觀察，野狗是追不到黑面琵鷺，但容易攻擊較小的候鳥，並且吃牠們下的蛋。

認養布袋鹽田濕地的高雄鳥會說，他們發現野狗危害時，會馬上通知嘉義縣家畜疾病防治所前來捕捉，但野狗警覺性高，往往只捉到一隻，其他就跑不見了，而且捉到這隻只能結紮再野放，達不到任何的效果。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如說，從蘇家弘拍攝的影片中，發現有的狗是有項圈的，明顯是有人飼養，放任家狗危害保育類候鳥，飼主會觸犯相關條例而受罰。她呼籲民眾管好家犬，也請不要隨意餵養浪犬、浪貓，危害生態。