龍井圖書館竄眼鏡蛇 撒石灰防範？專業單位笑：不如門口立尊土地公

台中市龍井圖書館前天有女子被眼鏡蛇咬傷，館方在圖書館內外已撒石灰防蛇；台中市農業局林務自然保育科表示，撒石灰的古老防蛇法，經實驗結果成效不大，最好整理並巡視周遭環境防範；台中市野生動保育學會更在粉專表明，石灰完全沒有防蛇效果，不如在門口立尊土地公可能更有效。

台中市野生動物保育學會在臉書粉專發文，圖書館出現蛇和館方沒關係，都市有蛇很正常，但出現蛇應提供正確資訊，相信石灰可以防蛇，不如在門口立尊土地公可能更有效，保育學會強調，石灰完全沒有防蛇效果。

台中市農業局林務自然保育科表示，石灰防蛇是古早的傳說，後來經研究單位實驗，在蛇四周灑一圈石灰，蛇仍會爬過石灰，除非蛇的皮膚有傷口，才可能會猶豫；保育科表示，龍井圖書館附近有龍井大排和草叢，如果館方有捕蛇需求，保育科可提供捕蛇籠，館方可注意四周環境清潔，防鼠和昆蟲等蛇的食物出現，孔洞和水管如果可能是蛇進館方式，可在孔洞處加裝濾網。

警方調查指出，圖書館事發當時館內仍有其他民眾，女子按下自動門正準備離開圖書館，蛇突從入口處竄出咬人，趁機鑽入館內，並非事前藏匿於室內，研判蛇可能沿鄰近排水溝活動，誤闖門口被自動門驚擾，咬人後逃竄。文化局表示，館員獲報有民眾遭蛇咬傷後，立即通報警察局及消防局將民眾送醫，並通報專業人員捕捉。事件發生後已全面檢視館內外，並撒布石灰，防止類似情形發生。