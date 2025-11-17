快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

聽新聞
0:00 / 0:00

龍井圖書館竄眼鏡蛇 撒石灰防範？專業單位笑：不如門口立尊土地公

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市南屯清潔隊員日前協助捕捉到的眼鏡蛇。圖／台中市環保局提供
台中市南屯清潔隊員日前協助捕捉到的眼鏡蛇。圖／台中市環保局提供

台中市龍井圖書館前天有女子被眼鏡蛇咬傷，館方在圖書館內外已撒石灰防蛇；台中市農業局林務自然保育科表示，撒石灰的古老防蛇法，經實驗結果成效不大，最好整理並巡視周遭環境防範；台中市野生動保育學會更在粉專表明，石灰完全沒有防蛇效果，不如在門口立尊土地公可能更有效。

台中市野生動物保育學會在臉書粉專發文，圖書館出現蛇和館方沒關係，都市有蛇很正常，但出現蛇應提供正確資訊，相信石灰可以防蛇，不如在門口立尊土地公可能更有效，保育學會強調，石灰完全沒有防蛇效果。

台中市農業局林務自然保育科表示，石灰防蛇是古早的傳說，後來經研究單位實驗，在蛇四周灑一圈石灰，蛇仍會爬過石灰，除非蛇的皮膚有傷口，才可能會猶豫；保育科表示，龍井圖書館附近有龍井大排和草叢，如果館方有捕蛇需求，保育科可提供捕蛇籠，館方可注意四周環境清潔，防鼠和昆蟲等蛇的食物出現，孔洞和水管如果可能是蛇進館方式，可在孔洞處加裝濾網。

警方調查指出，圖書館事發當時館內仍有其他民眾，女子按下自動門正準備離開圖書館，蛇突從入口處竄出咬人，趁機鑽入館內，並非事前藏匿於室內，研判蛇可能沿鄰近排水溝活動，誤闖門口被自動門驚擾，咬人後逃竄。文化局表示，館員獲報有民眾遭蛇咬傷後，立即通報警察局及消防局將民眾送醫，並通報專業人員捕捉。事件發生後已全面檢視館內外，並撒布石灰，防止類似情形發生。

眼鏡蛇 圖書館 台中市
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

開箱綠美圖 森林中的美術館 公園中的圖書館

開箱綠美圖 圖書館：閱讀新章‧遨遊書海

台中龍井圖書館蛇咬人 市府農業局確認：是舟山眼鏡蛇將野放

罕見！8尊土地公待開光 嘉義大福興宮「立筊」連續降臨

相關新聞

龍井圖書館竄眼鏡蛇 撒石灰防範？專業單位笑：不如門口立尊土地公

台中市龍井圖書館前天有女子被眼鏡蛇咬傷，館方在圖書館內外已撒石灰防蛇；台中市農業局林務自然保育科表示，撒石灰的古老防蛇法...

妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 豐原醫院跨科聯手修復重建恢復容貌

台中一名從事行銷工作的28歲胡姓女子日前在家與愛犬互動時，狗突然撲咬她臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，她被送...

公布了…人人犬舍第一批7歲齡以上85隻品種狗 19日開放認養

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發違法繁殖、超養及剪除聲帶，縣政府沒入273隻品種犬，動物保護防所今天晚間公布，第一批85隻7...

金門社區巡守生態棲地 114年相機拍到更多水獺寶寶

金門歐亞水獺社區巡守隊架設自動相機，今年錄到較多親子畫面；承辦計畫廠商負責人陳光耀說，影像不能精準辨認數量，「但拍到更多...

高雄15隻毛小孩受訓化身「挖地瓜獵犬」 下田親近自然

高雄市動保處開辦「好伴狗狗-OutDog GoGo認證課」，培養出15隻「好伴狗狗」，這些犬隻學習游泳課，飼主則學習寵物...

日月潭淪「棄養池」！外來魚相繼爭霸 對原生種、生態威脅加劇

外來魚種相繼入侵日月潭，且一種比一種強勢，讓日月潭宛如大型棄養池。除了衝擊本土魚蝦生態，近年傳出部分釣客為了觀賞魚虎掠食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。