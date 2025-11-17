妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 豐原醫院跨科聯手修復重建恢復容貌

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
皮膚科主任吳育欣表示，臉部咬傷後常留下嚴重的不規則疤痕及色素沉澱，為患者安排肉毒桿菌素注射及雷射治療，並搭配使用抗疤凝膠。示意圖（與本案無關）／豐原醫院提供
皮膚科主任吳育欣表示，臉部咬傷後常留下嚴重的不規則疤痕及色素沉澱，為患者安排肉毒桿菌素注射及雷射治療，並搭配使用抗疤凝膠。示意圖（與本案無關）／豐原醫院提供

台中一名從事行銷工作的28歲胡姓女子日前在家與愛犬互動時，狗突然撲咬她臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，她被送到衛福部豐原醫院急診，在外科與皮膚科團隊密切合作下，順利完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，也恢復正常飲食與工作生活。

衛福利豐原醫院外科醫師陳明澤表示，狗咬傷並非小擦傷，若延誤就醫，恐導致皮膚壞死、毀容、蜂窩組織炎或永久疤痕，嚴重甚至需手術清創。

豐原醫院外科醫師陳明澤說，患者抵達急診時，右臉頰外側約4公分長、深達肌層的撕裂傷，伴隨皮膚缺損與犬齒穿透痕，傷口邊緣不整，團隊立即啟動急救流程，大量沖洗、清創、去除壞死汙染組織、局部止血、靜脈抗生素預防感染及施打破傷風疫苗，考量傷口深度與臉部張力特性，採用美容縫合法重建形態。

陳明澤醫師表示，為加速組織修復，採用「PRP（自體血小板血漿）增生療法」，利用濃縮血小板中的生長因子促進傷口癒合。陳明澤說，PRP能刺激細胞增生與膠原蛋白再生，提升修復速度，是咬傷重建的重要輔助方式，患者後續也接受高壓氧治療，促進組織氧合，有效減少腫脹、疼痛與感染機率。

皮膚科主任吳育欣表示，臉部咬傷後常留下嚴重的不規則疤痕及色素沉澱，因此術後治療同樣關鍵，建議越早介入越好，此次為患者安排肉毒桿菌素注射及雷射治療，並搭配使用抗疤凝膠，肉毒桿菌素可降低受傷後局部皮膚張力，避免傷口張力過大導致疤痕惡化；雷射治療可破壞疤痕組織、刺激正常膠原蛋白再生，達到修飾並減少疤痕組織產生效果，目前患者皮膚再生情況良好，僅需定期追蹤。

陳明澤呼籲，臉部、手部、生殖器等高風險部位遭狗咬，一定要立即就醫，並於黃金6小時內完成清創、給藥與評估縫合，可大幅降低感染風險並保留外觀功能。

28歲妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉，豐原醫院跨科聯手修復臉部重建奇蹟。圖／豐原醫院提供
28歲妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉，豐原醫院跨科聯手修復臉部重建奇蹟。圖／豐原醫院提供
女子被狗咬掉嘴邊肉，豐原醫院外科醫師陳明澤表示，為加速組織修復，採用「PRP（自體血小板血漿）增生療法」，利用濃縮血小板中的生長因子促進傷口癒合。圖／豐原醫院提供
女子被狗咬掉嘴邊肉，豐原醫院外科醫師陳明澤表示，為加速組織修復，採用「PRP（自體血小板血漿）增生療法」，利用濃縮血小板中的生長因子促進傷口癒合。圖／豐原醫院提供

