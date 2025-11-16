快訊

現場慘況曝光！高雄7旬翁駕車下橋違規右轉撞機車衝待轉區 釀9人受傷

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

台灣粉絲超猛！砸百萬「把無人機搬進大巨蛋」 SJ當場爆哭

公布了…人人犬舍第一批7歲齡以上85隻品種狗 19日開放認養

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府沒入公館鄉「人人犬舍」273隻品種犬，第一批85隻於11月19日開放認領養及抽籤。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣政府沒入公館鄉「人人犬舍」273隻品種犬，第一批85隻於11月19日開放認領養及抽籤。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發違法繁殖、超養及剪除聲帶，縣政府沒入273隻品種犬，動物保護防所今天晚間公布，第一批85隻7歲以上將於19日下午1點在動物保護教育園區開放認養

動防所今晚在臉書粉絲頁公布「人人犬舍入苗收的第一波萌狗認養！毛孩們在等牠們的命定主人」，第一批共85隻品種犬，已絕育、植入晶片，完成注射狂犬病及10合1疫苗，將於19日下午1點半在收容所開放認養及抽籤，粉專每隻都有照片連結，點選進去即可填寫表單登記申請，若同一隻有2名以上想認養，將會抽籤決定。

動防所提醒認養前，請務必評估生活作息是否能照顧犬隻、家庭是否支持、是否能做到「領養＝終養、不離不棄」，及認養前務必先至園區與犬隻互動、評估適配度，認領養必須自備項（頸）圈牽繩、運送（提）籠。

動防所指出，人人犬舎沒入273隻品種犬，第一批11月7日入苗收，85隻7歲齡以上品種犬照護觀察，13日絕育，11月19日公開領養；第二批11月14日入苗收，6歲齡以下品種犬173隻照護觀察中，將盡快安排獸醫師絕育手術，待傷口癒合後分次公開領養。

至於第一批、第二批與273隻差異的15隻，是因14日外縣市載回途中往生6隻，將送台大獸醫法醫鑒定，9隻於原協助已被領養，將聯繫列管追蹤關懷。

認養 獸醫師 動物
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

彰化文雅4萬顆雞蛋流入台中 移動管制指引失準、僅靠經驗判斷

台中柴犬外出流浪 女飼主急報案 警10分鐘地毯搜尋找回

管制期芬普尼蛋遭外流 彰化縣府：疑業者私自出貨已移檢方偵辦

犬貓絕育補助申請踴躍 新北宣布延長受理至11月28日

相關新聞

公布了…人人犬舍第一批7歲齡以上85隻品種狗 19日開放認養

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發違法繁殖、超養及剪除聲帶，縣政府沒入273隻品種犬，動物保護防所今天晚間公布，第一批85隻7...

金門社區巡守生態棲地 114年相機拍到更多水獺寶寶

金門歐亞水獺社區巡守隊架設自動相機，今年錄到較多親子畫面；承辦計畫廠商負責人陳光耀說，影像不能精準辨認數量，「但拍到更多...

高雄15隻毛小孩受訓化身「挖地瓜獵犬」 下田親近自然

高雄市動保處開辦「好伴狗狗-OutDog GoGo認證課」，培養出15隻「好伴狗狗」，這些犬隻學習游泳課，飼主則學習寵物...

日月潭淪「棄養池」！外來魚相繼爭霸 對原生種、生態威脅加劇

外來魚種相繼入侵日月潭，且一種比一種強勢，讓日月潭宛如大型棄養池。除了衝擊本土魚蝦生態，近年傳出部分釣客為了觀賞魚虎掠食...

魚虎幼魚大減 疑因新興外來魚種「三間」入侵

日月潭遭外來種「魚虎」入侵後，每年夏天電撈「魚虎球」抑制族群擴大，去年僅捕獲三千尾，今年更降至八四四尾。南投縣府表示，電...

影／竹縣動保醫療費用不足 議員促建動保園區並設專責警隊

新竹縣議員朱健銘今天針對動物保護議題質詢，他肯定縣府在動保工作的努力，但每年縣府委外醫療費用僅160萬，到今年8月就已用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。