高雄15隻毛小孩受訓化身「挖地瓜獵犬」 下田親近自然

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市動保處開辦「好伴狗狗-OutDog GoGo認證課」，培養出15隻「好伴狗狗」，這些毛小孩今日化身「地瓜獵犬」，學習安全且正確地投入大自然懷抱，避免干擾環境。圖／高雄市農業局提供
高雄市動保處開辦「好伴狗狗-OutDog GoGo認證課」，培養出15隻「好伴狗狗」，這些犬隻學習游泳課，飼主則學習寵物熱衰竭與急救CPR課程，今日這些犬隻特別到到戶外演練，化身「地瓜獵犬」挖地瓜以戶外犬環境探索練習訓練為主題，讓狗安全且正確地投入大自然懷抱，避免干擾環境。跟著飼主走進友善栽種農田中，體驗一日農夫。

高雄市動物保護處在暑假開辦「好伴狗狗-OutDog GoGo認證課」讓民眾學會如何和自家狗狗安全且正確地投入大自然懷抱，課程包括從游泳課到國際防災日的寵物熱衰竭與急救CPR課程，而11月就讓狗實地到戶外演練，以戶外犬環境探索練習訓練為主題，讓自家狗狗安全且正確地投入大自然的懷抱，避免干擾環境。

狗狗們今日在鬆軟的泥土間聞聞挖挖，不少毛孩用鼻子幫忙找出地瓜蹤影，其中最吸睛的莫過於米克斯「噠噠」，牠一進田就興奮得停不下來，不僅鼻子靈敏、挖得又快又準，被封為「地瓜獵人王」，主人笑說「牠超愛吃烤地瓜，今天大概是聞到味道了，整個挖到不想回家！」

另一個焦點則是燕巢動物收容所領養回娘家的「花生」和「卡布」，進入家庭後，在有愛的照顧下身材顯得跟農田裡的地瓜一樣圓潤，牠們今天戴著草帽在田裡滾來滾去，逗得所有人哈哈大笑。

「大樹蓁愛玉園」農場主人謝詠郎也親自分享友善耕作理念，讓大家在體驗中認識「不使用化學藥劑、以生態農法保護土地」的理念，從土壤保護到無農藥栽培，讓大家了解每一顆地瓜的成長背後，都蘊藏著對環境的尊重與愛護。農業局長姚志旺表示，希望透過這樣的活動，讓飼主和狗狗一起親近土地，學會珍惜食物與環境。

