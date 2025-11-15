聽新聞
0:00 / 0:00

魚虎幼魚大減 疑因新興外來魚種「三間」入侵

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投報導

日月潭遭外來種「魚虎」入侵後，每年夏天電撈「魚虎球」抑制族群擴大，去年僅捕獲三千尾，今年更降至八四四尾。南投縣府表示，電撈量連年減少並創新低，感覺上是防治見效，但是地方懷疑恐與新興外來觀賞魚種「三間」增加有關，明年將調查確認。

南投縣府指出，魚虎早年疑遭人放生入侵日月潭，因成魚體型大、食性凶猛，在潭中幾無天敵，成「潭中惡霸」；每年五、六月築巢交配期，入夏魚卵孵化繁衍，幼魚會在成魚護幼下，集結成魚虎球出動獵食，威脅本土魚類生存環境。

縣府與清大團隊、漁民合作在繁殖期電撈魚虎球，二○二三年曾高達三點五萬尾，去年驟降至三千尾，今年更降至八四四尾，創歷年新低。

清大生命科學系退休教授曾晴賢指出，魚虎為高級掠食者，生長速度快，比原生魚種大約十倍，且一次可產下數百尾小魚，成魚還會在旁照顧幼魚，降低被捕食機率；加上牠們聰明、難以捕抓，數量快速攀升。

漁民反映，連箱網養殖的活魚都常遭魚虎咬破網子偷食，甚至能一口吞下與自己大小相當的魚。遇到人靠近，則立刻停止掠食，並迅速找到破口逃逸，顯示其高度警覺與適應力。

不過，當地漁民二年多前發現潭區有新興外來魚種「皇冠三間」、「帝王三間」，同樣生性凶猛，以小魚、魚苗與大型無脊椎動物為食，也吃魚虎的魚苗，地方懷疑皇冠三間兩年間的繁衍增加，造成使魚虎球電撈量減少。

當地漁民說，三間是觀賞魚種，小時候養起來漂亮，但大起來也驚人，體長至少四、五十公分，帝王三間甚至可長到九十公分，行動速度快，會衝向魚虎球吃幼魚，自然影響魚虎族群。

縣府表示，明年除了防治魚虎，也將評估調查皇冠三間在族群擴張狀況，並探討如何移除，避免族群擴大，降低對潭內本土種魚蝦的影響。

日月潭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日月潭魚虎球暴減 電撈量不到千尾…縣府曝疑有「新魚王」崛起

外國人讚日月潭像最美小鎮！他質疑「膨風」：商圈弄得像夜市

日月潭飯店套房一晚要價4.7萬「不是最貴」 網驚：有含來回機票？

第十二屆日月潭環湖馬拉松盛大開跑 公益與健康同行 點亮湖畔秋色

相關新聞

日月潭淪棄養池 外來魚相繼爭霸

外來魚種相繼入侵日月潭，且一種比一種強勢，讓日月潭宛如大型棄養池。除了衝擊本土魚蝦生態，近年傳出部分釣客為了觀賞魚虎掠食...

魚虎幼魚大減 疑因新興外來魚種「三間」入侵

日月潭遭外來種「魚虎」入侵後，每年夏天電撈「魚虎球」抑制族群擴大，去年僅捕獲三千尾，今年更降至八四四尾。南投縣府表示，電...

影／竹縣動保醫療費用不足 議員促建動保園區並設專責警隊

新竹縣議員朱健銘今天針對動物保護議題質詢，他肯定縣府在動保工作的努力，但每年縣府委外醫療費用僅160萬，到今年8月就已用...

「北海道湖中寶石」再現台北動物園 10顆圓滾滾毬藻翻滾中

因著丹頂鶴和毬藻的交流，台北市立動物園、日本北海道釧路市動物園串起多年的跨國合作情誼。園方分享，釧路市9月再度送來10顆...

【動物冷知識】動物也練胸？駱駝、鯨魚、鳥類「胸肌功能」超出想像

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？！飛行鳥類的體重，有15%-25%都來自他們的胸肌哦哦！！

澳洲遠古鱷魚會爬樹　如豹盤踞枝頭伺機伏擊獵物

科學家在澳洲發現迄今已知最古老的鱷魚蛋殼化石，推測可能屬於一種會爬樹、伺機伏擊獵物的鱷魚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。