日月潭淪棄養池 外來魚相繼爭霸

外來魚種相繼入侵日月潭，且一種比一種強勢，讓日月潭宛如大型棄養池。除了衝擊本土魚蝦生態，近年傳出部分釣客為了觀賞魚虎掠食，將魚虎帶到北部水域放生，生態專家警告，外來種擴大勢力範圍，原生魚種與水域生態平衡的威脅加劇。

日月潭被放生、棄養的觀賞魚種，從早期的玻璃魚、紅魔鬼，到目前猖獗的魚虎及新興的皇冠三間，相繼爭奪日月潭霸主。縣府坦言，已無法完全移除，只能盡量防治。

日月潭早年是台灣原生魚類的寶庫，奇力魚、曲腰魚等潭魚、沼蝦產量豐富，當地成立漁會，漁家靠捕魚即可維生；後因產業型態轉變，觀光業興起，帶進人潮，也引來不當放生、棄養外來魚種。日月潭區漁會表示，過去有人棄養十多隻魟魚，但因水土不服，一夜之間全死光，不像玻璃魚等強勢外來種，造成潭面下生態失序。

二十年前潭裡先是玻璃魚現蹤，外形小巧可愛，如玻璃般晶瑩剔透，五臟六腑清晰可見，外觀討喜，但繁殖速度驚人，又因背鰭有硬刺，其他魚類不吃，幾無天敵，橫行潭區，更專吃奇力魚卵，導致奇力魚大減。

之後出現紅魔鬼、珍珠石斑及魚虎等，魚虎體型最大、最具攻擊性，另兩種食性同樣會吃掉原生種魚卵和幼魚，堪稱「日月潭三害」；這兩年又有皇冠三間、帝王三間等爭奪日月潭霸主。

部分釣客為觀賞魚虎掠食，將牠們帶至北部放生；近年國內路亞釣魚興起，一些釣具業者為推銷專用釣竿，私下介紹釣客到北部的「獵虎」祕境，助長外來種破壞本土水域生態。

外來魚種威脅日月潭生態，南投縣政府曾和餐廳業者合作，開發外來魚種料理美食，用「吃」消滅這些外來魚種。漁會表示，除了玻璃魚不能吃之外，其餘外來魚種多能食用，近年與縣府加大力道防治，透過捕撈、釣魚等賣給餐廳料理，更設置逾六百五十坪傳統箱網，復育奇力魚、曲腰魚等原生魚種。