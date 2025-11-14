影／竹縣動保醫療費用不足 議員促建動保園區並設專責警隊

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣議員朱健銘（中）今天針對動物保護議題質詢，他肯定縣府在動保工作的努力，建議及早設置動保園區。記者胡蓬生／攝影
新竹縣議員朱健銘（中）今天針對動物保護議題質詢，他肯定縣府在動保工作的努力，建議及早設置動保園區。記者胡蓬生／攝影

新竹縣議員朱健銘今天針對動物保護議題質詢，他肯定縣府在動保工作的努力，但每年縣府委外醫療費用僅160萬，到今年8月就已用罄，「未來如何因應？」，他同時關切在竹縣溪南地區設置動保園區的進度，並建議縣警局以專職警力成立動保警察隊；縣府強調動保園區現正評估適合的縣有地，相關計畫仍在研議。

新竹縣動物保護防疫所長何志豐回應動保醫療費用不足的困擾 ，表明已從業務費用勻支80萬，估計應可運行到年底。朱健銘則建議，動物醫療費用可觀，預算可再提高，除了流浪犬貓的救援外，還有如穿山甲等野生動物的救援需求。

何志豐表示，新竹縣動保專線從過去每年2000多件，今年已增加至6000多件，增幅十分可觀，案件解決率約60％，動保所會持續努力提升。

縣警局長林建隆回應，有些動保法的罰則牽涉到刑事，例如宰殺、虐待等，動保所如果發現、偵辦，警察會積極協助，但目前尚無成立動保專責隊的相關法規，目前員警的常年訓練，也納入動保法概論及實務課程，讓警察知道如何處理動保案件，未來如果法規有調整、警力充足，設立動保專責隊是可思考的方向。

楊文科表示，目前竹縣收容的流浪犬貓，設備也好，被民眾認養的比率高達九成以上，可說照顧牠們比照顧鄉親更好，人也是動物的一種，縣府都會用心以待。

動物 新竹 警察
