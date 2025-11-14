188隻被割聲帶犬隻恐遭繼續利用 苗縣府今收容、下周四開放認養

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發近300隻狗約9成被剪除聲帶，但僅沒入85隻7歲以上犬隻，另188隻移至其他犬舍收容，議員陳光軒質疑恐淪為再度成為繁殖、販賣的產品，網友也砲轟縣府冷漠處理；對此，苗縣動防所今天派員前往將188隻犬隻帶回動防所收容，並預計下周四開放民眾領養。

對於「人人犬舍」爭議，鍾東錦今天下午透過臉書表示，面對各界指責，他坦然接受，並說「花蓮有很多鏟子英雄，我希望苗栗有汪汪隊長，這些毛孩不該在籠子裡老死，真的愛牠，請伸出援手，領牠們在回家的路上。」

鍾東錦表示，當人人犬舍執照廢止的那一刻起，繁殖犬依法就成為了一般犬，無論送到哪裡，都必須結紮，並且追蹤管理或辦理就地認養，從來不存在淪為繁殖犬再次牟利的問題。因此為他們尋找好的暫時收容點，以便於領養或騰出空間時送回苗栗，成為了第一課題。

「但憤怒的群眾點燃了正義的火炬，排山倒海的輿論，讓原本懇託安置的單位，紛紛拒收。」於是所有毛孩們歷經舟車勞頓，又要回到了苗栗縣動物保護防疫所，但依法收容數量有其上限，他們可以購置新籠，設法在法規內提高上限收容，但新聞熱度一時，領養的怕寥寥可數，最終可能有大半的毛孩子，老死籠中。

他更強調，「我不需要掌聲來證明什麼，但我要在我治下的土地，類似慘案，不再發生。」撤照、重罰四百餘萬、政風啟動調查，如果今天調查明天就有人被拔官，那一定是場政治大秀，演完就走。十年沉痾非一日之寒，動保改革非一夕之功，我可以演一場拔官大戲，但卻騙不了自己，還有許多毛孩，以後可能還要為此受難。

「你們可以罵我，罵夠了之後，請來這裡看看這些孩子們，收容所只是讓牠們活著，但籠子裡的歲月，充滿呆滯與空洞，也許是個有食物的地方，但並不是家，毛孩子們，還沒走出噩夢。」牠們需要大家張開雙手，帶著牠們一起打開家的大門來認養。

縣動防所指出，目前所方已經購買犬籠，今日也派員前往「人人犬舍」將188犬隻帶回收容，原定下周一開放民眾領養，不過考量之前沒入的85隻中有64隻母犬做節育手術，傷口尚需調養，因此將調整至下周四再悉數開放領養。