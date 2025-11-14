快訊

「北海道湖中寶石」再現台北動物園 10顆圓滾滾毬藻翻滾中

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園兩棲爬蟲館的「湖中寶石」毬藻。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園兩棲爬蟲館的「湖中寶石」毬藻。圖／台北市立動物園提供

因著丹頂鶴和毬藻的交流，台北市立動物園日本北海道釧路市動物園串起多年的跨國合作情誼。園方分享，釧路市9月再度送來10顆翠綠的「湖中寶石」毬藻，正在兩棲爬蟲館「翻滾」中，歡迎大家來欣賞，順道拜訪館外重新入住修繕翻新後鶴舍的丹頂鶴家族。

毬藻（Aegagropila linnaei）被日本訂為「特別國家天然紀念物」，與丹頂鶴同樣是北海道釧路市引以為傲的成功保育物種。毬藻不僅被當地原住民愛奴族視為神的化身，對釧路市民而言同樣是珍貴資產，每年還舉辦「毬藻祭」。

住在日本阿寒湖北部岸緣的毬藻會隨著水波滾動，滾動時讓表面的藻絲平均照射到陽光，才能愈滾愈圓、愈滾愈大。毬藻是一種藻類，適合生長於低溫、旋轉水流的環境中，壽命在野外曾有30年的紀錄，可相當於一顆籃球大，人工環境則約5至8年。

台北動物園表示，釧路市2010年慷慨承諾贈送一對丹頂鶴給台北動物園，開啟了以丹頂鶴保育為題的野生動物保育與教育合作緣分；2011年9月丹頂鶴「Big」和「Kika」來到台北，並於2022年誕下愛的結晶「哩鶴」。

園方說，釧路市2017年12月再將日本「特別天然紀念物」的3顆阿寒湖人工毬藻贈予台北動物園，期間雙方不斷密切聯繫，共同研究與檢測相關照養技術；2018年更送來4顆超大型天然毬藻，創下日本首度透過保育展示合作計畫，輸出直徑超過10公分的天然毬藻到國外的案例。

台北動物園照養毬藻已超過7年，早期的毬藻們隨生長發展，逐漸變薄並呈現褐色，園方今年6月將其中1顆毬藻寄回日本釧路市「健康檢查」研究。

釧路市在研究分析後指出，台北動物園裡的毬藻變為褐色的原因是阿寒湖矽藻附著在毬藻上產生的自然變化，與阿寒湖中野生毬藻所附著與增生的矽藻狀況相同，皆會隨著矽藻附著增生讓毬藻外觀改變顏色，看似變色，實際上是穿了新裝。釧路研究專家同時肯定台北動物園的照養時間長度與成果，已達到釧路市人工培育的水準。

台北動物園說，圓滾滾的毬藻在缸中隨水流滾動的模樣非常療癒人心，長期深受大小朋友喜愛。今年重新整理展示缸，釧路市也於9月再次提供10顆毬藻給園內展示，預計未來會有更大型的毬藻提供，以豐富展示內容。

園方提到，2025年11月11日釧路市長鶴間秀典、釧路市議會議長畑中優周率團拜訪台北動物園，也探望丹頂鶴與觀察毬藻的現況，期望台北與釧路兩個城市、兩間動物園共同延續台日保育合作的永續情誼。

日本北海道釧路研究專家同時肯定台北動物園的照養時間長度與成果，已達到釧路市人工培育的水準。圖／台北市立動物園提供
日本北海道釧路研究專家同時肯定台北動物園的照養時間長度與成果，已達到釧路市人工培育的水準。圖／台北市立動物園提供
日本北海道釧路市動物園9月再度以低溫運送10顆翠綠的「湖中寶石」毬藻來台。圖／台北市立動物園提供
日本北海道釧路市動物園9月再度以低溫運送10顆翠綠的「湖中寶石」毬藻來台。圖／台北市立動物園提供
11月11日釧路市長鶴間秀典、釧路市議會議長畑中優周率團拜訪台北動物園，延續台日保育合作的永續情誼。圖／台北市立動物園提供
11月11日釧路市長鶴間秀典、釧路市議會議長畑中優周率團拜訪台北動物園，延續台日保育合作的永續情誼。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園照養北海道毬藻已超過7年。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園照養北海道毬藻已超過7年。圖／台北市立動物園提供

動物園 丹頂鶴 日本 台日
