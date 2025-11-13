快訊

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

【動物冷知識】動物也練胸？駱駝、鯨魚、鳥類「胸肌功能」超出想像

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？！飛行鳥類的體重，有15%-25%都來自他們的胸肌哦哦！！

這麼大的胸肌怎麼練的！？今天我們一起來看看3個有趣的動物胸肌交配冷知識吧！！

棲息在沙漠地區的駱駝，沒有一點散熱技巧還真的很難生活。

駱駝的胸口就有凸出一塊厚厚的組織，這個被稱為胸墊。

駱駝的胸墊平常是很難注意到的，但這是他們消暑散熱的生存法寶哦！！

當駱駝在沙漠中走路走累了想坐下下休息時，這塊胸墊會代替肚肚接觸到地面，讓肚肚抬起來離開炎熱的沙地，同時讓涼爽的空氣在身體下方流通，達到散熱的效果。

想不到除了駝峰讓他們止肌解渴外，駱駝還有這麼多散熱小訣竅啊！！

常常看到一些影視節目或圖文中，鯨魚的下巴、胸部到腹部有一條一條的直線，那是幹什麼用的啊？？

其實這是在某些鬚鯨科的鯨魚才有的特別構造，被稱為溝紋腹。

鬚鯨與用牙齒吃飯的齒鯨不同，他們會先一口吞進大量海水，再靠嘴邊的鬚板把海水排掉，讓食物留在嘴裡享用。

溝紋腹的功能就在大口吞水時，讓鯨魚的嘴巴像氣球裝水一樣膨脹，更有彈性能夠容納大量的海水，這樣就可以多吃一點了😋

胸肌就是飛行鳥類的秘密武器！！

鳥類輕盈的身體，拍拍翅膀就能在天空翱翔，都仰賴於他們壯碩的胸肌。

飛行鳥類的體重有15%-25%都來自他們的胸肌，讓每一次飛翔都像在空中做一場高強度的阻力訓練，保證他們能夠拍動翅膀、劈開空氣，飛得又快又穩！！

駱駝 鯨魚 鬚鯨

帽子-Hatto

追蹤
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

旅居布拉格穿山甲「潤喉糖」病逝 北市動物園感謝其為族群貢獻

由台北市立動物園旅居捷克布拉格動物園的穿山甲「潤喉糖」，9月底突然出現食慾不振狀況，經過檢查發現疑肝臟有受損，在雙方園方...

【動物冷知識】動物也練胸？駱駝、鯨魚、鳥類「胸肌功能」超出想像

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？！飛行鳥類的體重，有15%-25%都來自他們的胸肌哦哦！！

澳洲遠古鱷魚會爬樹　如豹盤踞枝頭伺機伏擊獵物

科學家在澳洲發現迄今已知最古老的鱷魚蛋殼化石，推測可能屬於一種會爬樹、伺機伏擊獵物的鱷魚

颱風天南灣梅花鹿被狗追跳海 墾管處帶回救治今傷重不治

昨日鳳凰颱風逼近，恆春南灣沙灘一頭雄性梅花鹿疑遭流浪犬追咬，受傷逃到海中，後又爬回沙灘，救難人員想救援但梅花鹿又跳回海，...

原骨瘦如柴奄奄一息 虎斑貓「小枯葉」重獲新生等待找家中

有民眾今年8月在新北五股區中興路二段一處小巷內發現一隻奄奄一息的幼貓，動保人員獲報後立即趕赴現場救援，帶回五股動物之家治...

影／風雨太大？水豚君跳籠「越獄」遇鳳凰颱風 放棄逃亡自己回家了

新北市萬里區「亮山川休閒園區」10日颱風天時，發現飼養的水豚跳過100公分柵欄逃離，找了多時都沒找到，飼主、民眾貼文協尋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。