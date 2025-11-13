聽新聞
【動物冷知識】動物也練胸？駱駝、鯨魚、鳥類「胸肌功能」超出想像
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？！飛行鳥類的體重，有15%-25%都來自他們的胸肌哦哦！！
這麼大的胸肌怎麼練的！？今天我們一起來看看3個有趣的動物胸肌交配冷知識吧！！
棲息在沙漠地區的駱駝，沒有一點散熱技巧還真的很難生活。
駱駝的胸口就有凸出一塊厚厚的組織，這個被稱為胸墊。
駱駝的胸墊平常是很難注意到的，但這是他們消暑散熱的生存法寶哦！！
當駱駝在沙漠中走路走累了想坐下下休息時，這塊胸墊會代替肚肚接觸到地面，讓肚肚抬起來離開炎熱的沙地，同時讓涼爽的空氣在身體下方流通，達到散熱的效果。
想不到除了駝峰讓他們止肌解渴外，駱駝還有這麼多散熱小訣竅啊！！
常常看到一些影視節目或圖文中，鯨魚的下巴、胸部到腹部有一條一條的直線，那是幹什麼用的啊？？
其實這是在某些鬚鯨科的鯨魚才有的特別構造，被稱為溝紋腹。
鬚鯨與用牙齒吃飯的齒鯨不同，他們會先一口吞進大量海水，再靠嘴邊的鬚板把海水排掉，讓食物留在嘴裡享用。
溝紋腹的功能就在大口吞水時，讓鯨魚的嘴巴像氣球裝水一樣膨脹，更有彈性能夠容納大量的海水，這樣就可以多吃一點了😋
胸肌就是飛行鳥類的秘密武器！！
鳥類輕盈的身體，拍拍翅膀就能在天空翱翔，都仰賴於他們壯碩的胸肌。
飛行鳥類的體重有15%-25%都來自他們的胸肌，讓每一次飛翔都像在空中做一場高強度的阻力訓練，保證他們能夠拍動翅膀、劈開空氣，飛得又快又穩！！
