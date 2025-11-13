【動物冷知識】動物也練胸？駱駝、鯨魚、鳥類「胸肌功能」超出想像

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？！飛行鳥類的體重，有15%-25%都來自他們的胸肌哦哦！！

這麼大的胸肌怎麼練的！？今天我們一起來看看3個有趣的動物胸肌交配冷知識吧！！

棲息在沙漠地區的駱駝，沒有一點散熱技巧還真的很難生活。

駱駝的胸口就有凸出一塊厚厚的組織，這個被稱為胸墊。

駱駝的胸墊平常是很難注意到的，但這是他們消暑散熱的生存法寶哦！！

當駱駝在沙漠中走路走累了想坐下下休息時，這塊胸墊會代替肚肚接觸到地面，讓肚肚抬起來離開炎熱的沙地，同時讓涼爽的空氣在身體下方流通，達到散熱的效果。

想不到除了駝峰讓他們止肌解渴外，駱駝還有這麼多散熱小訣竅啊！！

Happy Hump Day! 🐋 Humpback whales are rorquals, the name given to baleen whales with pleated throat grooves that expand like an accordion. These grooves allow them to capture large mouthfuls of fish or krill in a single gulp.



📷: Jake Hawley, @orcaspiritvic pic.twitter.com/G6aCdNA06A — Pacific Whale Watch Association 🐳 (@ThePWWA) 2025年9月17日

常常看到一些影視節目或圖文中，鯨魚的下巴、胸部到腹部有一條一條的直線，那是幹什麼用的啊？？

其實這是在某些鬚鯨科的鯨魚才有的特別構造，被稱為溝紋腹。

鬚鯨與用牙齒吃飯的齒鯨不同，他們會先一口吞進大量海水，再靠嘴邊的鬚板把海水排掉，讓食物留在嘴裡享用。

溝紋腹的功能就在大口吞水時，讓鯨魚的嘴巴像氣球裝水一樣膨脹，更有彈性能夠容納大量的海水，這樣就可以多吃一點了😋

胸肌就是飛行鳥類的秘密武器！！

鳥類輕盈的身體，拍拍翅膀就能在天空翱翔，都仰賴於他們壯碩的胸肌。

飛行鳥類的體重有15%-25%都來自他們的胸肌，讓每一次飛翔都像在空中做一場高強度的阻力訓練，保證他們能夠拍動翅膀、劈開空氣，飛得又快又穩！！