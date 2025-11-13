澳洲遠古鱷魚會爬樹　如豹盤踞枝頭伺機伏擊獵物

科學家在澳洲發現迄今已知最古老的鱷魚蛋殼化石，推測可能屬於一種會爬樹、伺機伏擊獵物的鱷魚。

英國廣播公司（BBC）報導，這些擁有5500萬年歷史的蛋殼化石在昆士蘭州（Queensland）一個養羊戶的後院出土；相關研究成果刊登在「古脊椎動物學期刊」（Journal of Vertebrate Paleontology）。

這些蛋殼屬於馬氏鱷亞科（Mekosuchinae，又稱梅科鱷亞科）一屬早已滅絕的鱷魚，牠們生活在澳洲仍與南極洲及南美洲相連時的內陸水域。

研究共同執筆人、新南威爾斯大學（University ofNew South Wales）古生物學家阿契爾（MichaelArcher）說，「鱷魚從天而降」聽起來相當離奇，但有些鱷魚「可能如豹一般，潛伏樹上一躍而下，撲向毫無防備的獵物」。

阿契爾說，這種鱷魚身長可達約5公尺，在5500萬年前的澳洲非常普遍，現代鹹水鱷與淡水鱷則是在大約380萬年前抵達澳洲。

這種鱷魚的蛋殼其實早在數十年前就已出土，直到最近才在西班牙科學家的協助下完成分析。

阿契爾說：「這的確是個有點奇怪的概念，不過有些鱷魚可能確實是陸地上的森林獵手。」

科學家先前曾在昆士蘭州另一處、距今約2500萬年的地層中，發現較年輕的馬氏鱷亞科鱷魚化石。

自1980年代初期以來，阿契爾一直與一群科學家在昆士蘭州默根（Murgon）一處土坑挖掘化石。默根位於布里斯本（Brisbane）西北方約270公里，是澳洲最古老的化石遺址之一，在遠古時期曾被茂密森林包圍。

阿契爾回憶說，他與同僚1983年前往默根，「把車停在路邊，帶著鏟子敲響養羊戶的門，詢問他們能否在其後院進行挖掘」。

他說：「在我們解釋這片土地下可能蘊藏史前寶藏、且當時已有龜殼化石在這個地區出土後，他們笑著說：『當然可以！』。」

阿契爾說：「自1983年來，我們已在這裡找到許多令人驚奇的動物化石，顯然只要繼續挖掘，就會有更多驚喜出現。」