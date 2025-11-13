快訊

颱風天南灣梅花鹿被狗追跳海 墾管處帶回救治今傷重不治

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
昨日鳳凰颱風逼近，恆春南灣沙灘一頭雄性梅花鹿疑遭流浪犬追咬，受傷逃到海中。圖／本報資料照
昨日鳳凰颱風逼近，恆春南灣沙灘一頭雄性梅花鹿疑遭流浪犬追咬，受傷逃到海中。圖／本報資料照

昨日鳳凰颱風逼近，恆春南灣沙灘一頭雄性梅花鹿疑遭流浪犬追咬，受傷逃到海中，後又爬回沙灘，救難人員想救援但梅花鹿又跳回海，人鹿對峙了許久，最終鹿隻力竭，墾丁國家公園管理處人員昨晚將鹿隻帶回救治，但今日仍傷重不治，成為鳳凰颱風唯一「罹難者」。

昨日下午有民眾目擊，一隻梅花鹿在南灣沙灘疑似遭流浪犬追咬，民眾把狗趕跑之後想要救鹿，鹿卻嚇得逃進海中，後又掙扎爬回沙灘。墾管處及海巡人員到準備營救，但鹿隻膽小又逃到海裡，人鹿對峙了一個多小時，救援人員只好先撤往遠處守候，伺機營救。

最終晚間10點順利將梅花鹿帶回復育區救治，發現其腿上有狗咬的痕跡，將其傷口縫合。不過今天早上發現梅花鹿已死亡，墾管處初步判斷，因為鹿科容易受緊迫且該鹿有受傷，可能為導致其死亡的原因。墾管處也呼籲民眾，不要餵食流浪犬，也不要隨意接近動物。

墾管處人員昨日晚間10點順利將梅花鹿帶回復育區救治。圖／墾管處提供
墾管處人員昨日晚間10點順利將梅花鹿帶回復育區救治。圖／墾管處提供

梅花鹿 沙灘 鳳凰颱風
