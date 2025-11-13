快訊

與閩南狼成陸公安懸賞「台獨打手」 八炯自嘲：原來我變沈伯洋了

美政府開門！台股多空交戰、惜未站上兩萬八 台積電跌15元收1,460元

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

聽新聞
0:00 / 0:00

原骨瘦如柴奄奄一息 虎斑貓「小枯葉」重獲新生等待找家中

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
動物之家獸醫治療流浪貓小枯葉。圖／新北市動保處提供
動物之家獸醫治療流浪貓小枯葉。圖／新北市動保處提供

有民眾今年8月在新北五股區中興路二段一處小巷內發現一隻奄奄一息的幼貓，動保人員獲報後立即趕赴現場救援，帶回五股動物之家治療。這隻小貓當時全身枯槁、骨瘦如柴，雙眼感染嚴重，經獸醫師治療與動保員長期悉心照護後，終於恢復健康，化身大眼萌貓，如今已準備好開啟幸福新生活，等待有緣人前來認養。

動物之家在接回小貓後，獸醫師第一時間為小貓進行清創、滴眼藥與營養補給，動保員則輪班照顧，細心餵食與保暖陪伴。

動保處今年8月19日接獲通報救幼貓，照護員薩燕菁表示，當時牠身形乾癟、瘦得像枯萎的葉子，讓人心疼不捨，於是替牠取名為「小枯葉」，象徵牠能重新萌發生命力。經過數周細心照料，「小枯葉」逐漸恢復食慾與活力，11月初恢復健康，體態變得圓潤，一雙明亮大眼閃耀著靈氣，如今已成為五股動物之家人氣萌主。

目前「小枯葉」已完全康復，正等待有緣人將牠帶回家，還有許多與「小枯葉」一樣曾經歷過流浪、受傷或疾病、如今在照護下重獲新生的動物，每一隻都有屬於自己的故事，有的曾被棄養、有的歷經街頭求生，如今都在這裡等待能夠理解牠們的家人。

新北市動保處表示，民眾若發現需要協助或救援的動物，可撥打1959動保專線通報，由專業人員即時前往處理，持續打造友善動物幸福城市，讓每一條生命都能被善待與尊重，讓愛與溫暖在城市每個角落延續。新北市8所動物之家都有可愛親人動物，民眾可至官方認養網站挑選適合犬貓，成為終身寵物伴侶。

流浪貓小枯葉被民眾發現時奄奄一息，狀況不好。圖／新北市動保處提供
流浪貓小枯葉被民眾發現時奄奄一息，狀況不好。圖／新北市動保處提供
流浪貓小枯葉如今恢復健康，正在等待找新家。圖／新北市動保處提供
流浪貓小枯葉如今恢復健康，正在等待找新家。圖／新北市動保處提供

動物之家 獸醫師
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

發電機測試、排水清理⋯ 新北8處動物之家做好鳳凰颱風防範措施

土城男洗衣驚見蝙蝠母子趴洗衣球 動保員檢查無礙助回棲地

老鼠亂竄…北市動物之家成「米奇樂園」？議員憂危及犬貓健康

浪貓「魷魚哥」口炎疼痛不願進食 動保員耐心照料終康復等待認養

相關新聞

旅居布拉格穿山甲「潤喉糖」病逝 北市動物園感謝其為族群貢獻

由台北市立動物園旅居捷克布拉格動物園的穿山甲「潤喉糖」，9月底突然出現食慾不振狀況，經過檢查發現疑肝臟有受損，在雙方園方...

澳洲遠古鱷魚會爬樹　如豹盤踞枝頭伺機伏擊獵物

科學家在澳洲發現迄今已知最古老的鱷魚蛋殼化石，推測可能屬於一種會爬樹、伺機伏擊獵物的鱷魚

颱風天南灣梅花鹿被狗追跳海 墾管處帶回救治今傷重不治

昨日鳳凰颱風逼近，恆春南灣沙灘一頭雄性梅花鹿疑遭流浪犬追咬，受傷逃到海中，後又爬回沙灘，救難人員想救援但梅花鹿又跳回海，...

原骨瘦如柴奄奄一息 虎斑貓「小枯葉」重獲新生等待找家中

有民眾今年8月在新北五股區中興路二段一處小巷內發現一隻奄奄一息的幼貓，動保人員獲報後立即趕赴現場救援，帶回五股動物之家治...

影／風雨太大？水豚君跳籠「越獄」遇鳳凰颱風 放棄逃亡自己回家了

新北市萬里區「亮山川休閒園區」10日颱風天時，發現飼養的水豚跳過100公分柵欄逃離，找了多時都沒找到，飼主、民眾貼文協尋...

營造業者興趣缺缺 桃園警犬隊成軍近1年仍無自己的家

桃園市警局警犬隊成立近1年，但工程招標不順，駐地至今遙遙無期，警犬與訓練員只能暫駐大溪三層派出所克難訓練，民代今在議會市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。