原骨瘦如柴奄奄一息 虎斑貓「小枯葉」重獲新生等待找家中

有民眾今年8月在新北五股區中興路二段一處小巷內發現一隻奄奄一息的幼貓，動保人員獲報後立即趕赴現場救援，帶回五股動物之家治療。這隻小貓當時全身枯槁、骨瘦如柴，雙眼感染嚴重，經獸醫師治療與動保員長期悉心照護後，終於恢復健康，化身大眼萌貓，如今已準備好開啟幸福新生活，等待有緣人前來認養。

動物之家在接回小貓後，獸醫師第一時間為小貓進行清創、滴眼藥與營養補給，動保員則輪班照顧，細心餵食與保暖陪伴。

動保處今年8月19日接獲通報救幼貓，照護員薩燕菁表示，當時牠身形乾癟、瘦得像枯萎的葉子，讓人心疼不捨，於是替牠取名為「小枯葉」，象徵牠能重新萌發生命力。經過數周細心照料，「小枯葉」逐漸恢復食慾與活力，11月初恢復健康，體態變得圓潤，一雙明亮大眼閃耀著靈氣，如今已成為五股動物之家人氣萌主。

目前「小枯葉」已完全康復，正等待有緣人將牠帶回家，還有許多與「小枯葉」一樣曾經歷過流浪、受傷或疾病、如今在照護下重獲新生的動物，每一隻都有屬於自己的故事，有的曾被棄養、有的歷經街頭求生，如今都在這裡等待能夠理解牠們的家人。