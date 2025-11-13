影／風雨太大？水豚君跳籠「越獄」遇鳳凰颱風 放棄逃亡自己回家了
新北市萬里區「亮山川休閒園區」10日颱風天時，發現飼養的水豚跳過100公分柵欄逃離，找了多時都沒找到，飼主、民眾貼文協尋，消息曝光後引發網路熱議。但牠流浪20多小時後，12日自己跑回籠子邊「回家了」，讓大家鬆了一口氣。
亮山川休閒園區昨在官網表示，謝謝大家關心水豚君，牠流浪了20多個小時後，12日自己跑回籠子邊。可能當時風雨太大，加上牠還是幼豚，終於心甘情願地回家找同伴，「外面風大雨大，還是回家最好」。
工作人員表示，員工們在風雨中找了又找，大家都鬆了一口氣，相信最開心的就是牠的同伴，因為另一隻水豚發現自己被撇下後心情超差，一直發出哼哼叫聲，也不讓人靠近。
亮山川休閒園區陳姓業者購買兩隻一公一母水豚，10日員工上班發現其中公的水豚不見，調閱監視器才發現，水豚直接跳過100公分高的圍籬跑掉，工作人員說，「原以為水豚是個游泳高手，沒想到跳高能力也令人驚奇。」
陳姓業者先前協尋時表示，以前網路有影片水豚跳出圍籬事件，沒想到真的發生，兩隻水豚養了4個月，在園區互動教育上很受小朋友歡迎，讓小朋友能體驗不同的動物生態，園區還有梅花鹿等。他希望水豚趕快回家，因為另一隻很孤獨，透過臉書請民眾協尋。
新北市動保處指出，水豚屬於嚙齒類動物，非保育類，也非列管野生動物，一般民眾可飼養，無須登記或申請許可，但仍要植晶片方便尋找。若民眾於公共場所或住家周邊發現水豚的動物，應立即撥打1999通報，將由動保單位派員協助處理。（水豚影片由亮山川休閒園區提供）
