快訊

黄明志捲謝侑心命案「尚查無明顯犯案證據」 可能明天保釋

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

台股多空近日將表態 11檔外資連買股、這檔已逆勢狂買21天

聽新聞
0:00 / 0:00

營造業者興趣缺缺 桃園警犬隊成軍近1年仍無自己的家

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園警犬隊成軍近1年仍無自己的家引發民代關切，市長張善政允「一定會給牠們好場地」。本報資料照片
桃園警犬隊成軍近1年仍無自己的家引發民代關切，市長張善政允「一定會給牠們好場地」。本報資料照片

桃園市警局警犬隊成立近1年，但工程招標不順，駐地至今遙遙無期，警犬與訓練員只能暫駐大溪三層派出所克難訓練，民代今在議會市政總質詢要求市府檢討招標不順原因，並加速辦理後續作業；市長張善政嘆營造市場變化太快，抓預算不容易，強調「既然成立就會給他一個好場地」。

桃園市警犬隊去年12月12日掛牌成立，警方選定大園區沙崙段一塊面積1095平方公尺的土地興建2棟地上一層的廳舍，作為未來11人10犬的駐點集訓練基地，雖然今年9月取得建築執照，但10月第一次招標工程經費4550萬元讓廠商興趣缺缺，最後因無人投標而流標。

民進黨桃園市議員張肇良關心警犬隊訓練基地，多次在議會提出問題與市府討論。他表示，警犬隊目前暫駐大溪分局三層派出所，該處環境簡陋、空間狹小，訓練十分克難，亟待改進，如招標不順，建議市府考慮減項發包加速工程推動。

同黨黃瓊慧議員則說，警犬隊在桃園萬聖城、樂天桃猿球賽等活動維安工作表現出色，犬舍進度卻原地踏步，市府應檢討並調整招標金額，「工作犬守護市民安全，市府也應給牠們最好的環境」。

張善政表示，近年物價波動幅度大，建築師也很難抓得準，不過既然成立了警犬隊，市府一定會給牠們一個好場地；警察局表示，警犬隊廳舍本月5日以辦理第二次招標，預計19日開標及資格審查。若仍無廠商投標，會爭取市府追加預算，以利工程進行。

警犬 桃園 建築師
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

市長好帥喔！桃園明颱風假驚呆網友 張善政解釋原因

鳳凰颱風來襲 桃園放假與否？張善政5點主持防災會議

2026開打？王義川喊先談市政 張善政：桃園需要建設而非意識形態

相關新聞

旅居布拉格穿山甲「潤喉糖」病逝 北市動物園感謝其為族群貢獻

由台北市立動物園旅居捷克布拉格動物園的穿山甲「潤喉糖」，9月底突然出現食慾不振狀況，經過檢查發現疑肝臟有受損，在雙方園方...

營造業者興趣缺缺 桃園警犬隊成軍近1年仍無自己的家

桃園市警局警犬隊成立近1年，但工程招標不順，駐地至今遙遙無期，警犬與訓練員只能暫駐大溪三層派出所克難訓練，民代今在議會市...

梅花鹿疑遭浪犬咬傷逃到南灣沙灘 鳳凰颱風掀巨浪…救難人員設法營救中

鳳凰颱風預計今晚從恆春半島登陸，也在墾丁海域掀起巨浪。今天下午南灣沙灘有一隻雄性梅花鹿疑似被流浪犬追咬，受傷逃到海中，後...

可愛賓士小貓藏身機車車燈 三峽警颱風天化身喵星人救援隊

昨天上午近11時鳳凰颱風侵台之際，新北市三峽警分局鶯歌分駐所劉姓及陳姓2員警接獲民眾報案，指稱國華路一處路旁，一輛機車車...

平均4天收容1隻寵物蛇 新北動保處呼籲飼主加強飼養管理

今年天氣較往年炎熱，蛇類活動旺盛，新北市動保處發現，今年至今已拾獲47條寵物蛇，其中8、9、10月拾獲量即佔半數以上，多...

籠門彈開...15歲老貓驚嚇逃出誤入軌道 動保處用熱像儀搜索仍無蹤

台北市動保處10月27日接獲通報，一名飼主未以手提寵物籠或運輸籠固定，導致搭乘手扶梯時未放穩，籠門彈開，讓15歲老貓Ma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。