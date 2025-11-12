梅花鹿疑遭浪犬咬傷逃到南灣沙灘 鳳凰颱風掀巨浪…救難人員設法營救中

鳳凰颱風預計今晚從恆春半島登陸，也在墾丁海域掀起巨浪。今天下午南灣沙灘有一隻雄性梅花鹿疑似被流浪犬追咬，受傷逃到海中，後又爬回沙灘，腿部明顯受傷。救難人員想要助牠一臂之力，但又怕鹿隻膽小逃往更深海處，目前仍在觀察中。

有民眾目擊，下午有一隻梅花鹿在南灣沙灘疑似遭流浪犬追咬，民眾把狗趕跑之後想要救鹿，鹿卻嚇得逃進海中；之後因浪大，又掙扎爬回沙灘，可能因氣力用盡腳軟倒地。儘管如此，牠仍保持警戒，對於周邊的人類保持距離。

墾管處及海巡人員接獲通報後，立即趕到現場準備營救，但鹿隻膽小，一看到人類前進立即逃到海裡。最終人不動、鹿不動，鹿隻就一直在沙灘上潮間帶附近停滯，人鹿對峙了一個多小時，最終救援人員先撤往遠處，觀察鹿隻行動再伺機營救。