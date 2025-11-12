可愛賓士小貓藏身機車車燈 三峽警颱風天化身喵星人救援隊

昨天上午近11時鳳凰颱風侵台之際，新北市三峽警分局鶯歌分駐所劉姓及陳姓2員警接獲民眾報案，指稱國華路一處路旁，一輛機車車頭燈內傳出微弱貓叫聲，疑有小貓受困，於是立刻化身喵星人救援隊，成功救出一隻約3個月大的可愛賓士小貓。

當時員警獲報趕赴現場，果然發現在路旁一台機車中，斷斷續續發出微弱小貓叫聲。經聯繫車主到場，車主願意配合救援小貓，卻發現手邊無工具可拆卸車殼，所幸隔壁便有一家機車行，員警於是連忙向老闆借用工具。機車行老闆得知後，親自帶著工具前來，小心翼翼地開拆。

後來員警終於發現一隻受驚的小貓蜷縮在燈殼內，看來十分無助，員警於是戴上手套，細心將小貓抓出並初步檢查，確認小貓無外傷且出生應未足3個月，研判為流浪貓為躲避風雨鑽入機車內部，最後無法自行脫困。