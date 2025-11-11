快訊

平均4天收容1隻寵物蛇 新北動保處呼籲飼主加強飼養管理

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
近年寵物蛇因體色多變、不占空間且不太會有毛髮、氣味等問題熱度不斷上升。圖／新北市動保處提供
近年寵物蛇因體色多變、不占空間且不太會有毛髮、氣味等問題熱度不斷上升。圖／新北市動保處提供

今年天氣較往年炎熱，類活動旺盛，新北市動保處發現，今年至今已拾獲47條寵物蛇，其中8、9、10月拾獲量即佔半數以上，多達24隻疑似逃脫或遭棄養的寵物蛇，平均約4天就有1隻蛇被發現流落在外。動保處呼籲，飼主應檢查飼養設備是否穩固，兼具空氣流通，避免愛寵逃脫。

動保處指出，與往年相比，2023年為42隻、2024年為52隻，平均一個月3、4條寵物蛇，從公園、社區花圃到民宅內等地方都有出現。

動保處說明，這些蛇種包含玉米蛇、帝王奶蛇、球蟒、黑王蛇及紅尾蚺等，上述蛇種雖多數性情溫馴、無毒，但具備極強的鑽洞、攀爬與擠壓能力，只要飼養器具有適當的縫隙、蓋子未鎖牢或損壞，便有可能逃脫。一旦脫逃，寵物蛇容易暴露於車輛、犬貓或遭不熟悉蛇類民眾攻擊等危險環境，也可能闖入附近民宅引發恐慌。

動保處呼籲，飼主務必在保障空氣流通的前提下，使用堅固、密合甚至是具有鎖扣的飼養設備，並定期檢查器具是否有鬆動、破洞或空隙，避免蛇類逃脫。

台灣爬行類動物保育協會秘書長徐偉傑表示，寵物蛇壽命依種類各異，約10至20年，體型從約1至5米不等。飼養成本包含空間、餌料及醫療資源。若在未充分了解需求的情況下衝動購買，有可能因為成體體型過大、家人反對、飼養費用過高或醫療不便而無法繼續照顧。飼主切勿惡意棄養，若無法飼養，應主動尋求新任飼主接手。

為提高寵物逃逸後尋回的機率，動保處推動「非犬貓類寵物登記制度」，即日起至今年底止，前500名登記能獲得新北幣300點。

動保處表示，依動保法第5條第3項規定，飼主不得任意遺棄動物，可開罰3萬元至15萬元，另如疏縱寵物在外遊蕩，依同法第20條第1項最高可開罰1萬5千元。

疑似被棄養的夏普日焰品系紅尾蚺。圖／新北市動保處提供
疑似被棄養的夏普日焰品系紅尾蚺。圖／新北市動保處提供
於民眾通報現場抓獲的超火品系球蟒，後由飼主領回。圖／新北市動保處提供
於民眾通報現場抓獲的超火品系球蟒，後由飼主領回。圖／新北市動保處提供

