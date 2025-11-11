籠門彈開...15歲老貓驚嚇逃出誤入軌道 動保處用熱像儀搜索仍無蹤

台北市動保處10月27日接獲通報，一名飼主未以手提寵物籠或運輸籠固定，導致搭乘手扶梯時未放穩，籠門彈開，讓15歲老貓Maru受驚嚇逃跑，疑似逃至軌道區。然而，經過與台鐵連夜斷電地毯式搜尋，目前仍未尋獲，於月台不影響軌道運行，放置誘捕籠巡查。

動保處表示，該名飼主原先是要從松山火車站搭乘火車，不過未以手提寵物籠，也無依台鐵規定對寵物運輸籠固定好，而是一般籠子放置於手扶梯地面。

由於飼主沒有放穩，因此沿著手扶梯向下滾落，籠門因此彈開，導致Maru受驚嚇而誤入軌道區。動保處說，接獲通報後，立即派員到車站月台搜尋，但配合台鐵安全規定及作業需求，先放置2具誘捕籠試圖誘捕，但仍沒有結果。

動保處說，後續也與台鐵研議，在夜間軌道斷電維護時段，分別派員於11月5日、6日連續二日凌晨1至4時，由台鐵人員帶領，徒步從松山站至南港站及台北站到松山站間仔細搜索，察看可能的貓叫聲，貓眼金屬反光及貓尿痕跡，配合使用熱像儀搜索生命跡象。

動保處也說，沿途放置18具誘捕籠，卻仍未發現貓隻，同時也在月台下方、不影響火車運行處放置8具誘捕籠持續誘捕，也提供充足之罐頭、飼料讓台鐵人員每日更換及巡查誘捕狀況，如捕獲貓隻即通知動保處處理。