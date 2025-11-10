水豚越獄！萬里亮山川園區傳逃脫事件 動保處提醒：別追、快通報

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市萬里區亮山川休閒園區傳出飼養的水豚「越獄」事件，園方昨晚間發現園區內一隻水豚跳過柵欄逃離，目前仍下落不明。圖／讀者提供
新北市萬里區亮山川休閒園區傳出飼養的水豚「越獄」事件，園方昨晚間發現園區內一隻水豚跳過柵欄逃離，目前仍下落不明。圖／讀者提供

新北市萬里區亮山川休閒園區傳出飼養的水豚「越獄」事件，園方昨晚間發現園區內一隻水豚跳過柵欄逃離，目前仍下落不明，消息曝光後引發網路熱議，飼主、民眾發文協尋。新北市動保處表示，目前尚未接獲通報，提醒民眾若發現類似動物蹤影，可撥打1999通報，切勿自行捕捉，以免受傷或造成動物驚嚇。

據了解，該隻逃逸的水豚為園區展示飼養的動物，體長約120公分，水豚外型酷似大型老鼠，性情溫馴但警覺性高。園方查看計時器後發現，水豚是在夜間自行跳躍越過柵欄離開，目前園內人員正沿著周邊山區與溪畔搜尋，並在社群發文呼籲居民協助留意。

新北市動保處指出，尚未接獲相關通報，不過若民眾於公共場所或住家周邊發現疑似水豚的動物，應立即撥打1999通報，將由動保單位派員處理與安置，避免因自行捕捉導致人畜受傷。

動保處補充，水豚屬於嚙齒類動物，非保育類，也非列管野生動物，一般民眾可飼養，無須登記或申請許可，但仍建議飼主主動為寵物植入晶片、完成登記，以便在發生走失時能協助尋回。

水豚 動物

