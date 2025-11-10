花蓮卓溪鄉首度通報黑熊入侵 林保署：已成功捕獲

花蓮卓溪鄉立山村昨天首度有黑熊入侵，經林保署花蓮分署派員，協助將瘦弱幼年公熊送醫檢查；林保署初步研判應屬個案，民眾若發現黑熊或疑似足跡，應保持距離並立即通報。

林業及自然保育署花蓮分署說明，9日早上接獲卓溪鄉立山村三笠山部落何姓族人通報目擊黑熊侵擾抓雞，立即派員前往勘查，並設置紅外線照相機監控。

林保署花蓮分署表示，何姓族人晚上7時再度通報，於工寮拍攝到黑熊入侵，何姓族人後續協助花蓮分署布設2組誘捕籠，晚上9時46分許成功捕獲黑熊，並將黑熊後送至東部野生動物救傷中心野灣動物醫院檢查個體狀況。

林保署花蓮分署今天發布新聞稿指出，經初檢，該個體應為台灣黑熊幼年公熊，體重12.3公斤、體長99.5公分、體態消瘦且營養不良，無明顯外傷，院方將進行營養補強與健康追蹤，再由花蓮分署評估野放可行性。

花蓮分署表示，此次族人發現黑熊入侵並於第一時間通報，過程冷靜應對且積極協助誘捕作業，後續將依「台灣黑熊生態服務給付方案」，發給何姓族人入侵通報獎勵金新台幣3000元，另外，何姓族人配合裝設紅外線監測照相機，並配合一個月以上，後續將發給5000元獎勵金。

林業及自然保育署花蓮分署副分署長朱懿千告訴中央社記者，目前未在周邊發現其他黑熊蹤跡，此次入侵應屬個案，將持續於周邊架設監測相機，以確認是否尚有其他黑熊個體在附近活動。

朱懿千提醒，居民應妥善管理食物、飼料、廚餘與垃圾，降低黑熊被食物吸引而來的風險，若發現黑熊或疑似足跡，應保持距離並設法離開現場，立即通報專線「0800-000930」（您您您救山林），分署會第一時間派員到場評估，並架設監測照相機，巡視現場狀況及確認黑熊足跡與毛髮等生物痕跡。