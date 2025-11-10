旅居布拉格穿山甲「潤喉糖」病逝 北市動物園感謝其為族群貢獻

由台北市立動物園旅居捷克布拉格動物園的穿山甲「潤喉糖」，9月底突然出現食慾不振狀況，經過檢查發現疑肝臟有受損，在雙方園方搶救之下，還是於昨天不治離世，園方今天證實該消息，並感謝「潤喉糖」對族群貢獻，後續保育計畫工作仍將繼續。

2017年9月出生「潤喉糖」，為了域外動物安全族群管理的考量，2022年與雄性穿山甲「果寶」雙雙入選前往布拉格動物園，發展海外衛星族群，為中華穿山甲的存續分散風險，並深化保育工作合作夥伴的專業情誼，「潤喉糖」2023年2月也成功誕下一隻雌性穿山甲「Šiška」（松果），成為布拉格動物園至整個歐洲動物園暨水族館界成功繁育穿山甲的首例，2024年7月再度誕下另一隻雌性穿山甲「Connie」。

園方表示，「潤喉糖」在今年9月底出現健康警訊，進食狀況不佳，經過治療一度好轉能開始進食，但十月中後，狀況再次出現波動，經進一步檢查、組織採樣顯示，有肝臟損傷狀況，兩邊動物園皆透過數位平台討論與諮詢，僅管盡力治療和努力，終究未能度過難關，昨天不幸離世，死亡原因還有待後續病理檢驗結果。