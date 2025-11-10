快訊

中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」

賓士車高速逆向撞斷消防栓 肇事男身上有喪屍煙彈當場被逮

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

聽新聞
0:00 / 0:00

旅居布拉格穿山甲「潤喉糖」病逝 北市動物園感謝其為族群貢獻

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
旅居捷克布拉格動物園的穿山甲「潤喉糖」，9月底突然出現食慾不振狀況，經過檢查發現疑肝臟有受損，於昨天不治離世，北市動物園今證實該消息。圖／北市動物園提供
旅居捷克布拉格動物園的穿山甲「潤喉糖」，9月底突然出現食慾不振狀況，經過檢查發現疑肝臟有受損，於昨天不治離世，北市動物園今證實該消息。圖／北市動物園提供

由台北市立動物園旅居捷克布拉格動物園的穿山甲「潤喉糖」，9月底突然出現食慾不振狀況，經過檢查發現疑肝臟有受損，在雙方園方搶救之下，還是於昨天不治離世，園方今天證實該消息，並感謝「潤喉糖」對族群貢獻，後續保育計畫工作仍將繼續。

2017年9月出生「潤喉糖」，為了域外動物安全族群管理的考量，2022年與雄性穿山甲「果寶」雙雙入選前往布拉格動物園，發展海外衛星族群，為中華穿山甲的存續分散風險，並深化保育工作合作夥伴的專業情誼，「潤喉糖」2023年2月也成功誕下一隻雌性穿山甲「Šiška」（松果），成為布拉格動物園至整個歐洲動物園暨水族館界成功繁育穿山甲的首例，2024年7月再度誕下另一隻雌性穿山甲「Connie」。

園方表示，「潤喉糖」在今年9月底出現健康警訊，進食狀況不佳，經過治療一度好轉能開始進食，但十月中後，狀況再次出現波動，經進一步檢查、組織採樣顯示，有肝臟損傷狀況，兩邊動物園皆透過數位平台討論與諮詢，僅管盡力治療和努力，終究未能度過難關，昨天不幸離世，死亡原因還有待後續病理檢驗結果。

園方表示，「潤喉糖」不僅為建立極度瀕危物種的域外安全族群帶來希望，也提高捷克、乃至歐洲民眾對穿山甲認識，及對這些被大規模盜獵和非法貿易物種的關切，僅管「潤喉糖」的離開，但參與穿山甲EEP（歐洲瀕危物種保育計畫）的工作仍將繼續。

旅居捷克布拉格動物園的穿山甲「潤喉糖」，9月底突然出現食慾不振狀況，經過檢查發現疑肝臟有受損，於昨天不治離世，北市動物園今證實該消息。圖／北市動物園提供
旅居捷克布拉格動物園的穿山甲「潤喉糖」，9月底突然出現食慾不振狀況，經過檢查發現疑肝臟有受損，於昨天不治離世，北市動物園今證實該消息。圖／北市動物園提供

動物園 穿山甲 族群

延伸閱讀

滿200元抽護國神山股票 北市議員批活動太早結束

日本熊災…札幌円山動物園出現多個棕熊腳印 臨時閉園

台壽祖孫三代健走 回響熱

台壽倡議永續 力挺生物多樣性

相關新聞

旅居布拉格穿山甲「潤喉糖」病逝 北市動物園感謝其為族群貢獻

由台北市立動物園旅居捷克布拉格動物園的穿山甲「潤喉糖」，9月底突然出現食慾不振狀況，經過檢查發現疑肝臟有受損，在雙方園方...

影／台灣黑熊出沒花蓮卓溪鄉工寮覓食 林保署誘捕

花蓮縣卓溪鄉立山村何姓民眾昨早驚見台灣黑熊叼走家中雞隻入林，晚上7時又見熊嘗試爬入工寮覓食，隨即通報林業及自然保育署花蓮...

高雄動物收容所爆一周內「2幼犬染病身亡」 議員批糟蹋愛心

高雄壽山動物收容所日前爆出一周內連續2隻幼犬被民眾領養後，罹患傳染病「犬小病」相繼死亡，市議員接獲領養民眾投訴怒批收容所...

新北動保處救援成功 虎斑黑貓險癱瘓 重生獲溫暖新家

新店一隻虎斑黑貓疑似遭尖銳物切傷導致尾巴末端嚴重潰爛，若未及時處置恐癱瘓。新北市動保處獲報救援後，緊急進行斷尾手術與治療...

犬貓絕育補助申請踴躍 新北宣布延長受理至11月28日

為落實寵物絕育，新北市動保處表示，原訂9月30日截止受理「犬貓絕育補助」，因民眾申請踴躍，宣布延長受理期限至11月28日...

瀕危台灣狐蝠 花蓮找到家

台灣狐蝠被評為「國家極危受脅」保育類野生動物，花蓮是本島唯一有穩定族群、能長期觀察的城市棲地，林保署花蓮分署委託專家學者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。