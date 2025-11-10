影／台灣黑熊出沒花蓮卓溪鄉工寮覓食 林保署誘捕

花蓮縣卓溪鄉立山村何姓民眾昨早驚見台灣黑熊叼走家中雞隻入林，晚上7時又見熊嘗試爬入工寮覓食，隨即通報林業及自然保育署花蓮分署。保育人員啟動誘捕作業，9時46分成功捕獲一隻體重約12公斤、體型瘦弱的小公熊，目前送往動物醫院檢查，後續將評估是否訓練後再野放。

林保署花蓮分署長黃群策表示，昨天上午接獲立山村三笠山部落何姓民眾通報，看見黑熊叼走飼養雞隻往密林方向跑，分署立即派出驅熊隊前往勘查，現場只見滿地雞毛，未發現熊蹤，便與他溝通在周邊架設兩部紅外線照相機監測。

到了晚間6時許，何姓民眾再度通報，發現黑熊企圖從工寮窗戶爬入屋內，他當時雖然害怕，仍用手機錄影通報。林保署人員接獲訊息後立即前往，在何姓族人的協助下佈設2組誘捕籠，誘捕籠架設後過沒多久黑熊就捕獲。

黃群策說，這隻被捕黑熊為公熊，體型明顯瘦弱且營養不良、體重12.3公斤、體長99.5公分，初步研判為幼熊。為避免熊隻受驚與村民恐慌，迅速將熊送往野灣動物醫院檢查，確認健康狀況後，將評估黑熊是否能在野外生存，若短期內無法會先訓練再野放。

黃群策指出，經訪談當地居民與村長得知，近日部落有人看見大小熊同時出沒，研判可能是母子熊活動範圍重疊。驅熊隊將持續在現場巡查，利用相機與足跡辨識確認是否仍有其他熊隻活動，同時加強社區防熊宣導，並發放熊鈴、防熊噴霧及大龍炮等驅熊器材。

黃群策說，卓溪鄉位於台灣黑熊的自然棲地，過去多次科學調查發現熊與人類的生活範圍距離並不遠，但黑熊通常會與人保持安全距離，不會主動靠近民宅。部分熊因覓食壓力或人為食物誘因，才可能接近工寮或雞舍，分署將持續監測並與地方合作，建立防熊與人熊共存機制，減少衝突。