高雄動物收容所爆一周內「2幼犬染病身亡」 議員批糟蹋愛心

高雄壽山動物收容所日前爆出一周內連續2隻幼犬被民眾領養後，罹患傳染病「犬小病」相繼死亡，市議員接獲領養民眾投訴怒批收容所篩檢機制出問題，收容期間無謹慎觀察犬隻健康，甚至無定期清消，造成犬隻接結感染，也讓民眾認養後花費數萬元救治未果，「把人家愛心當王八蛋嗎？」要求全面改善管理問題。

市議員簡煥宗表示，壽山動物收容所某名志工今年7月4日在個人社群上發布認養文，一名領養人在7月8日領養A犬後「當日帶去動物醫院檢查，夜間急診醫院即檢出犬小病壽陽性反應」，該犬在7月13日休克死亡；無獨有偶，另名領養人7月9日領養B犬後，當日亦遭醫院檢出犬小病毒陽性反應，隔日緊急轉至夜間急診醫院，急救無效死亡。

依照動保處標準程序，新進動物入收容所會由獸醫師做基礎理學檢查，並視情況進行疾病預防注射，同時針對犬貓常見疾病如犬小病毒、貓瘟備有快篩試劑，收容期間也由值班獸醫師針對有狀況動物做快篩，開放領養前會再度評估健康狀況，並向領養民眾說明注意事項。簡煥宗質疑，壽山所10天內2隻狗接連染病死亡，健康篩檢有漏洞。

目前民間動保團體多半會由志工陪同領養者一同到獸醫院檢查動物狀況，並要求飼主一周內每日回傳動物糞便照片以追蹤。簡煥宗表示，該名領養者從北部來領養後，當日發現犬隻染病，自費花了數萬元仍不治，「好心領養得到一場空，留下的只有傷心難過、氣憤，動保處把愛心當作王八蛋！」未來其他民眾還敢到收容所領養嗎？

高市農業局長姚志旺表示，市府對於流浪動物都抱持悉心呵護，但相關檢驗狀況會再檢討。動保處長葉孫坤松表示，犬小病毒是幼犬常見、類似人類的急性腸炎疾病，因傳播力快速，同一籠舍的幼犬都可能感染，且病毒潛伏性不定，可能領養當下並無臨床症狀，致人員不易察覺，市府會全面檢討篩病機制，並強調收容所一周至少清消一回。