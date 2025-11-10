快訊

獨家幕後／揭開蕭美琴登歐洲議會的真相

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄動物收容所爆一周內「2幼犬染病身亡」 議員批糟蹋愛心

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄壽山動物收容所日前爆出一周內連續2隻幼犬被民眾領養後，罹患傳染病「犬小病」相繼死亡，市議員接獲領養民眾投訴怒批收容所篩檢機制出問題。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄壽山動物收容所日前爆出一周內連續2隻幼犬被民眾領養後，罹患傳染病「犬小病」相繼死亡，市議員接獲領養民眾投訴怒批收容所篩檢機制出問題。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄壽山動物收容所日前爆出一周內連續2隻幼犬被民眾領養後，罹患傳染病「犬小病」相繼死亡，市議員接獲領養民眾投訴怒批收容所篩檢機制出問題，收容期間無謹慎觀察犬隻健康，甚至無定期清消，造成犬隻接結感染，也讓民眾認養後花費數萬元救治未果，「把人家愛心當王八蛋嗎？」要求全面改善管理問題。

市議員簡煥宗表示，壽山動物收容所某名志工今年7月4日在個人社群上發布認養文，一名領養人在7月8日領養A犬後「當日帶去動物醫院檢查，夜間急診醫院即檢出犬小病壽陽性反應」，該犬在7月13日休克死亡；無獨有偶，另名領養人7月9日領養B犬後，當日亦遭醫院檢出犬小病毒陽性反應，隔日緊急轉至夜間急診醫院，急救無效死亡。

依照動保處標準程序，新進動物入收容所會由獸醫師做基礎理學檢查，並視情況進行疾病預防注射，同時針對犬貓常見疾病如犬小病毒、貓瘟備有快篩試劑，收容期間也由值班獸醫師針對有狀況動物做快篩，開放領養前會再度評估健康狀況，並向領養民眾說明注意事項。簡煥宗質疑，壽山所10天內2隻狗接連染病死亡，健康篩檢有漏洞。

目前民間動保團體多半會由志工陪同領養者一同到獸醫院檢查動物狀況，並要求飼主一周內每日回傳動物糞便照片以追蹤。簡煥宗表示，該名領養者從北部來領養後，當日發現犬隻染病，自費花了數萬元仍不治，「好心領養得到一場空，留下的只有傷心難過、氣憤，動保處把愛心當作王八蛋！」未來其他民眾還敢到收容所領養嗎？

高市農業局長姚志旺表示，市府對於流浪動物都抱持悉心呵護，但相關檢驗狀況會再檢討。動保處長葉孫坤松表示，犬小病毒是幼犬常見、類似人類的急性腸炎疾病，因傳播力快速，同一籠舍的幼犬都可能感染，且病毒潛伏性不定，可能領養當下並無臨床症狀，致人員不易察覺，市府會全面檢討篩病機制，並強調收容所一周至少清消一回。

動物收容所 獸醫師 死亡

延伸閱讀

高雄夢時代跨年新卡司公布 告五人登台演出

影／參選高雄市長 林岱樺：用願景及政策和柯志恩PK

高雄夢時代跨年告五人壓軸 跨後八三夭熱血迎2026

影／登記2026高雄市長黨內初選 邱議瑩：我準備好了

相關新聞

旅居布拉格穿山甲「潤喉糖」病逝 北市動物園感謝其為族群貢獻

由台北市立動物園旅居捷克布拉格動物園的穿山甲「潤喉糖」，9月底突然出現食慾不振狀況，經過檢查發現疑肝臟有受損，在雙方園方...

影／台灣黑熊出沒花蓮卓溪鄉工寮覓食 林保署誘捕

花蓮縣卓溪鄉立山村何姓民眾昨早驚見台灣黑熊叼走家中雞隻入林，晚上7時又見熊嘗試爬入工寮覓食，隨即通報林業及自然保育署花蓮...

高雄動物收容所爆一周內「2幼犬染病身亡」 議員批糟蹋愛心

高雄壽山動物收容所日前爆出一周內連續2隻幼犬被民眾領養後，罹患傳染病「犬小病」相繼死亡，市議員接獲領養民眾投訴怒批收容所...

新北動保處救援成功 虎斑黑貓險癱瘓 重生獲溫暖新家

新店一隻虎斑黑貓疑似遭尖銳物切傷導致尾巴末端嚴重潰爛，若未及時處置恐癱瘓。新北市動保處獲報救援後，緊急進行斷尾手術與治療...

犬貓絕育補助申請踴躍 新北宣布延長受理至11月28日

為落實寵物絕育，新北市動保處表示，原訂9月30日截止受理「犬貓絕育補助」，因民眾申請踴躍，宣布延長受理期限至11月28日...

瀕危台灣狐蝠 花蓮找到家

台灣狐蝠被評為「國家極危受脅」保育類野生動物，花蓮是本島唯一有穩定族群、能長期觀察的城市棲地，林保署花蓮分署委託專家學者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。