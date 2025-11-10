快訊

新北動保處救援成功 虎斑黑貓險癱瘓 重生獲溫暖新家

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新店一隻虎斑黑貓疑似遭尖銳物切傷導致尾巴末端嚴重潰爛，新北市動保處緊急進行斷尾手術與治療，貓咪成功康復後獲市民認養。圖／新北市動保處提供
新店一隻虎斑黑貓疑似遭尖銳物切傷導致尾巴末端嚴重潰爛，若未及時處置恐癱瘓。新北市動保處獲報救援後，緊急進行斷尾手術與治療，貓咪成功康復，並由中和李姓市民溫暖收編，如今已能撒嬌賣萌、重展活力。

新北市動保處日前接獲通報，指新店區下坑子口路有貓疑遭車禍受傷。動保員趕抵現場，發現為一隻虎斑黑貓，臀部流血、精神萎靡，隨即送往毛寶貝醫療中心急救。獸醫檢查後研判並非車禍，而是疑似行經狹窄空間遭尖銳物割傷尾部，造成末端嚴重潰爛，若不立即手術，恐進一步感染導致排便、排尿功能受損，甚至癱瘓。

獸醫師李建沛說，貓咪尾巴構造複雜、功能多元，傷及血管與神經將影響平衡與情緒表達。該貓尾部因傷口癒合不良，最終切除四分之一尾長後痊癒，保住其餘功能，「現在不只活蹦亂跳，還會討摸撒嬌」。

動保員張茵茵回憶，黑貓初來時幾無精神、整日縮在籠角，雖每日換藥仍有滲血狀況，「但術後牠像變了一隻貓，愛撒嬌、會主動靠近，甚至迫不及待想出籠」，她笑說，看著牠恢復活力，是動保人最有成就感的時刻。

這隻虎斑黑貓的努力與幸運也感動了住在中和的李先生。他透過動物之家了解貓咪的故事後決定認養，並承諾給牠一個永遠的家。

新北市動保處提醒，動保處設有毛寶貝醫療中心提供救援與醫療，也鼓勵民眾前往公立動物之家認養，享有疫苗、醫療等福利服務。更多資訊可查詢新北動保處官網或臉書粉專。

這隻虎斑黑貓的努力與幸運也感動了住在中和的李先生。他透過動物之家了解貓咪的故事後決定認養。圖／新北市動保處提供
