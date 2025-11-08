犬貓絕育補助申請踴躍 新北宣布延長受理至11月28日

為落實寵物絕育，新北市動保處表示，原訂9月30日截止受理「犬貓絕育補助」，因民眾申請踴躍，宣布延長受理期限至11月28日下午5時，請飼主把握最後機會及早為毛寶貝絕育。

動保處表示，犬貓絕育的好處，不僅能有效防止任意繁殖、減輕發情期噪音等飼主照護壓力，更能降低乳腺瘤、子宮蓄膿、前列腺肥大及睪丸腫瘤等疾病風險，是守護毛寶貝健康的重要一步。新北市自推行絕育補助以來，今年起至今已有2820件犬貓絕育補助申請案。

依據「114年新北市家犬貓絕育補助申請須知」，家犬貓絕育補助為公犬貓每隻600元，母犬貓每隻1200元；遊蕩犬貓及愛心認養補助則分別為公犬貓每隻1000元和母犬貓每隻2000元。

民眾可至簽約合作動物醫院辦理手術，再透過動保處線上絕育補助系統申請，補助延長線上申請受理期限至11月28日下午5時、家犬貓及公立動物之家可經由紙本申請，民眾可把握機會申請。更多補助申請資訊、合作醫院名單及注意事項，可至「新北市動物絕育管理系統」官網查詢。

動保處表示，補助對象為設籍新北市且已完成寵物登記與晶片植入犬貓，犬隻須施打該年度狂犬疫苗。飼主可至動保處公告合作動物醫院辦理絕育手術，並由醫院協助申請補助，手續簡便、安心便利。