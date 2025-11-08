快訊

北市公車撞上施工告示牌！車上1大2小送往台大醫院

金門醫院驚傳打錯疫苗！1歲嬰流感針誤打A肝針 家屬怒批離譜

葛萊美入圍名單揭曉！ROSÉ入圍3大獎　對尬女神卡卡搶年度歌曲

聽新聞
0:00 / 0:00

犬貓絕育補助申請踴躍 新北宣布延長受理至11月28日

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
狗狗在第1次發情前絕育、罹患乳腺瘤機率不到10％。圖／新北市動保處提供
狗狗在第1次發情前絕育、罹患乳腺瘤機率不到10％。圖／新北市動保處提供

為落實寵物絕育，新北市動保處表示，原訂9月30日截止受理「犬貓絕育補助」，因民眾申請踴躍，宣布延長受理期限至11月28日下午5時，請飼主把握最後機會及早為毛寶貝絕育。

動保處表示，犬貓絕育的好處，不僅能有效防止任意繁殖、減輕發情期噪音等飼主照護壓力，更能降低乳腺瘤、子宮蓄膿、前列腺肥大及睪丸腫瘤等疾病風險，是守護毛寶貝健康的重要一步。新北市自推行絕育補助以來，今年起至今已有2820件犬貓絕育補助申請案。

依據「114年新北市家犬貓絕育補助申請須知」，家犬貓絕育補助為公犬貓每隻600元，母犬貓每隻1200元；遊蕩犬貓及愛心認養補助則分別為公犬貓每隻1000元和母犬貓每隻2000元。

民眾可至簽約合作動物醫院辦理手術，再透過動保處線上絕育補助系統申請，補助延長線上申請受理期限至11月28日下午5時、家犬貓及公立動物之家可經由紙本申請，民眾可把握機會申請。更多補助申請資訊、合作醫院名單及注意事項，可至「新北市動物絕育管理系統」官網查詢。

動保處表示，補助對象為設籍新北市且已完成寵物登記與晶片植入犬貓，犬隻須施打該年度狂犬疫苗。飼主可至動保處公告合作動物醫院辦理絕育手術，並由醫院協助申請補助，手續簡便、安心便利。

動保處提醒，絕育手術屬專業醫療行為，請飼主選擇合作動物醫院辦理，並依照新北市動物絕育管理系統下載專區的須知辦理，依照獸醫師指示做好術前檢查與術後照護，以確保寵物安全康復。

貓咪6月齡前絕育、罹患乳腺瘤機率於10％以下圖／新北市動保處提供
貓咪6月齡前絕育、罹患乳腺瘤機率於10％以下圖／新北市動保處提供

動物醫院 寵物

延伸閱讀

新北零售市場恢復豬肉販售 每台斤售價210元、比禁運前多10元

能在淡江大橋上放新北跨年煙火？侯友宜：還在跟交通部溝通

新北犬貓11月起打狂犬病疫苗抽新北幣500元 總獎金達10萬元

老鼠亂竄…北市動物之家成「米奇樂園」？議員憂危及犬貓健康

相關新聞

犬貓絕育補助申請踴躍 新北宣布延長受理至11月28日

為落實寵物絕育，新北市動保處表示，原訂9月30日截止受理「犬貓絕育補助」，因民眾申請踴躍，宣布延長受理期限至11月28日...

瀕危台灣狐蝠 花蓮找到家

台灣狐蝠被評為「國家極危受脅」保育類野生動物，花蓮是本島唯一有穩定族群、能長期觀察的城市棲地，林保署花蓮分署委託專家學者...

野放悲歌？去年新生石虎中陷阱斷肢 再回娘家台北動物園

台北市立動物園台灣動物區迎來3隻石虎新居民，分別是「捲心餅」、「平平」和「阿給」，都是透過與農業部林業與自然保育署合作的...

老公洗浴室門狂刷十分鐘！網見真相爆笑：一石二鳥、很難停下來

根據日媒「ねとらぼ」報導，一名人妻@fuuboo30近日在Threads上分享了一段影片。她的丈夫明明是在打掃浴室，卻光是刷浴室拉門，就刷了整整10分鐘。妻子正感到疑惑時，卻發現了玻璃門另一側的「驚人真相」，讓她當場笑翻。

日本熊害…林保署台東分署辦黑熊救援演練 成立6黑熊驅趕隊

落實「人熊平安共存」，林業保育署台東分署昨舉辦「台灣黑熊救援演練及衝突管理課程」，邀請社區部落巡護隊、野灣野生動物保育協...

土城男洗衣驚見蝙蝠母子趴洗衣球 動保員檢查無礙助回棲地

新北市土城區30歲男日前準備洗衣時，赫然發現洗衣機內的洗衣球上趴著一隻小小蝙蝠。動保人員趕抵現場，把蝙蝠帶回毛寶貝醫療中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。