瀕危台灣狐蝠 花蓮找到家

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
林保署花蓮分署委託專家學者研究，追蹤記錄花蓮狐蝠族群有166隻，記錄狐蝠在大葉山欖上進食。圖／范力仁提供
林保署花蓮分署委託專家學者研究，追蹤記錄花蓮狐蝠族群有166隻，記錄狐蝠在大葉山欖上進食。圖／范力仁提供

台灣狐蝠被評為「國家極危受脅」保育類野生動物，花蓮是本島唯一有穩定族群、能長期觀察的城市棲地，林保署花蓮分署委託專家學者研究，追蹤記錄花蓮狐蝠族群有166隻，數量穩定成長，更揭開牠們在都市中生存的祕密。

台灣狐蝠因頭形似狐得名，翼展可達1公尺，是台灣最大型的蝙蝠，因數量極少，與石虎、黑熊和水獺並稱為「台灣四大神獸」。林業署花蓮分署與國立台北大學、台灣蝙蝠學會及洄瀾風生態公司合作，透過DNA分析、無線電與GPS追蹤技術，記錄狐蝠活動軌跡與生態習性，完成「花蓮地區台灣狐蝠族群監測與棲地利用」研究。

團隊2年採集逾千份狐蝠食渣與排遺樣本，分析花蓮狐蝠族群166隻且穩定成長，多數個體具有高度棲地忠誠性，雄蝠「阿明」連續5年在同一區域活動，有明顯的地盤穩定性，另外有9隻裝設發報器的狐蝠，活動範圍多集中於1平方公里內。

研究團隊還觀察到雌蝠「嘉嘉」與雄蝠「麻吉」棲息在同一棵可可椰子樹上並有互動，相當罕見。

花蓮分署表示，觀察到狐蝠具有豐富的社會行為，白天停棲在固定樹木，夜間覓食範圍穩定，主要取食瓊崖海棠、大葉山欖與欖仁樹果實。

研究團隊建議，城市綠地管理並納入氣候變遷對植物的影響，以確保狐蝠食源穩定。

