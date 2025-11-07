聽新聞
野放悲歌？去年新生石虎中陷阱斷肢 再回娘家台北動物園
台北市立動物園台灣動物區迎來3隻石虎新居民，分別是「捲心餅」、「平平」和「阿給」，都是透過與農業部林業與自然保育署合作的野生動物救傷收容計畫、經過評估後不適合野放而收容的石虎，園方也分享牠們野外不為人知的辛酸經歷。
雄性石虎「捲心餅」2024年出生，牠是透過農業部林保署野生動物救傷收容計畫來到台北動物園的石虎「春捲」後代。
「捲心餅」與同胎雌性石虎「捲心麵」於4個月大後，前往南投的生物多樣性研究所野放訓練後野放。「捲心餅」因中陷阱受傷被發現，雖及時救治卻須截肢左前肢，從此失去在野外獨立生存的能力，只能輾轉回到台北動物園收容，擔負起保育大使的重任，向民眾傳達野外石虎族群的艱難處境。
動物園表示，「捲心餅」的故事並非單一事件，牠鄰居石虎「平平」，也是在台中市太平誤中獸鋏，最終也因傷重須截肢無法野放。石虎「阿給」則在非石虎分布區的淡水被發現，研判可能曾遭非法捕捉飼養，喪失野外應有的警覺性，同樣只能進入收容體系。
園方說，這些案例共同突顯石虎在野外所面臨的棲地消失、路殺、非法陷阱等致命威脅，而野外遊蕩動物的滋擾更讓牠們的命運雪上加霜。
動物園坦言，「捲心餅」經過野放訓練又在野外生活過，對人類的緊戒心較高，即使度過1個多月的檢疫與適應期，在戶外活動場時，牠依然不太喜歡人們的視線，總會把自己藏得嚴嚴實實。遊客們只要多點耐心，仔細觀察還是可以發現牠。
