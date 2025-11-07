北市動物園添3救傷石虎 籲遊客安靜觀察勿打擾

快訊

中央社／ 台北7日電

台北市立動物園近期入住3隻石虎「捲心餅」「平平」和「阿給」，園方表示，這幾位新住戶都是救傷收容入園，提醒遊客到台灣動物區時降低音量、避免打擾，才有機會看到牠們現身。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，台灣動物區的新住戶「捲心餅」「平平」和「阿給」都是透過農業部林業及自然保育署野生動物救傷收容計畫入園，儘管被評估為不適合野放，仍是建立石虎域外保育族群的重要成員。

動物園介紹，「捲心餅」的媽媽是同樣被救傷收容的「春捲」，牠在去年7月滿4個月大時，就與同胎的「捲心麵」前往南投訓練，並在結訓後野放回大自然。

然而，「捲心餅」不久後就因中陷阱受傷被發現，必須將左前肢截肢才能保命，從此失去在野外獨立生存的能力。

動物園說，「平平」同樣是誤中獸鋏而傷重截肢，「阿給」則是在非石虎分布區的淡水被發現，研判可能曾非法捕捉飼養，喪失在野外應有的警覺性，只能進入收容體系。

動物園表示，即便無法回到原生地，3隻石虎將作為保育大使，透過自己的生命故事，向民眾傳遞石虎在野外的艱難處境與威脅。提醒遊客，拜訪牠們時務必降低音量、放輕腳步、避免打擾，才有機會看到牠們現身。

動物園 石虎

相關新聞

野放悲歌？去年新生石虎中陷阱斷肢 再回娘家台北動物園

台北市立動物園台灣動物區迎來3隻石虎新居民，分別是「捲心餅」、「平平」和「阿給」，都是透過與農業部林業與自然保育署合作的...

老公洗浴室門狂刷十分鐘！網見真相爆笑：一石二鳥、很難停下來

根據日媒「ねとらぼ」報導，一名人妻@fuuboo30近日在Threads上分享了一段影片。她的丈夫明明是在打掃浴室，卻光是刷浴室拉門，就刷了整整10分鐘。妻子正感到疑惑時，卻發現了玻璃門另一側的「驚人真相」，讓她當場笑翻。

日本熊害…林保署台東分署辦黑熊救援演練 成立6黑熊驅趕隊

落實「人熊平安共存」，林業保育署台東分署昨舉辦「台灣黑熊救援演練及衝突管理課程」，邀請社區部落巡護隊、野灣野生動物保育協...

土城男洗衣驚見蝙蝠母子趴洗衣球 動保員檢查無礙助回棲地

新北市土城區30歲男日前準備洗衣時，赫然發現洗衣機內的洗衣球上趴著一隻小小蝙蝠。動保人員趕抵現場，把蝙蝠帶回毛寶貝醫療中...

廣角鏡／星國馬來虎 來台譜戀曲

新加坡動物園雄馬來虎Arhaa今年7月配合交換計畫到台北市立動物園，盼與雌虎Shima繁衍。上月在熱帶雨林區戶外活動場與...

日本熊襲13死破紀錄！破解8個熊的迷思 誰是天敵？智商有幾高？

今年日本野熊襲擊人類事件高發，從北海道到本州，熊隻活動範圍已經深入到人類社區，今年最新累計暫時13人亡，成為旅遊和生活的一大隱患。人類往往對熊的生理習性有很多誤解...

