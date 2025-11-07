寵物普發金怎麼領？寵物公園萬元大禮包 再抽三星摺疊旗艦機

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

全民引頸期盼的「普發一萬元」11月登場，萬達寵物（6968）旗下寵物公園宣布加入「普發金放大術」行列，推出「寵愛毛孩萬元大禮包」活動，讓毛孩也能領到「專屬紅包」，搶攻普發現金商機。

活動自11月1日至11月30日盛大開跑，全館超過 40 款精選飼料、保健、零食與用品全面優惠，最低 5 折起外，還加上「滿額抽三星摺疊旗艦機」、「雙11限時11倍點數」、「美容洗澡0元體驗」等重磅好康，一舉引爆年底最燒的話題檔期。

萬達寵物指出，以往普發優惠總是集中在超商、百貨與餐飲業，今年寵物公園首度為毛孩發聲，推出「寵物族專屬普發方案」。限時登場的「寵愛毛孩萬元大禮包」，網羅頂級飼料、保健、零食與外出用品，FikaGO、Capucci卡普奇指定推車折扣後再折1000元；知名品牌Petsnowy全系列商品滿萬再折2000元，折扣總價值超過 2 萬元，讓補貼金瞬間變成幸福倍增金。

11月全月期間，單筆消費滿 1,288 元 即可參加「萬元抽獎活動」，頭獎為 Samsung Galaxy Z Fold7 摺疊旗艦機（市價 58,900 元），再加碼抽寵物公園會員點數 16,888 點，總計 11 組幸運得主。

活動期間，全館多項商品同步祭出「買一送一」、「滿千折百」、「現折上看 2,000 元」的瘋狂優惠。11月7日至11月11日限時加碼『雙11寵愛日』，凡單筆滿 1,111 元即享 11 倍會員點數回饋。

