日本熊害…林保署台東分署辦黑熊救援演練 成立6黑熊驅趕隊

落實「人熊平安共存」，林業保育署台東分署昨舉辦「台灣黑熊救援演練及衝突管理課程」，邀請社區部落巡護隊、野灣野生動物保育協會與野聲環境生態有限公司等近60人參與。課程透過模擬各種人熊衝突情境，強化從通報、救援到驅離的實務能力，也優化整體應變流程。

分署秘書邱欣慰表示，黑熊救援與人熊衝突應變是專業且複雜的工作，不僅需要分署與獸醫團隊的支持，也仰賴社區及部落的積極參與。分署已組成15處社區巡護隊，並成立6隊「黑熊驅趕隊」，在黑熊侵擾事件發生時能迅速啟動應變。

課程中，專業團隊分享黑熊救援流程、花東地區案例及防範人熊衝突的實戰經驗；另也實施戶外實作，包括無線電追蹤器操作、電圍網與防熊噴霧使用時機等演練。參訓人員透過理論與實務結合，對黑熊救援與衝突應對流程更為熟悉，有助於未來保障人熊安全並提升救援效率。