老公洗浴室門狂刷十分鐘！網見真相爆笑：一石二鳥、很難停下來

根據日媒「ねとらぼ」報導，一名人妻@fuuboo30近日在Threads上分享了一段影片。她的丈夫明明是在打掃浴室，卻光是刷浴室拉門，就刷了整整10分鐘。妻子正感到疑惑時，卻發現了玻璃門另一側的「驚人真相」，讓她當場笑翻。

影片中可以看到，這個老公正拿著海綿刷洗浴室的霧面拉門，但奇怪的是，海綿的移動方式極為詭異。一下往上、一下往左、一下又突然停住或走Z字形。而門的另一側，一隻興奮的身影正緊貼著玻璃。

原來，家中愛貓正把移動的海綿當成了逗貓棒，在門的另一端玩得不亦樂乎。貓咪為了「捕捉」海綿，一下用後腳站立、一下激動地左右飛撲，完全陷入瘋狂。而浴室內的丈夫似乎也「玩上了癮」，完全無法停手。

但這場歡樂時光並沒有一直延續。在數分鐘後，貓咪反應開始變慢。牠從一開始的激動飛撲，漸漸變成只出手揮兩下，最後甚至懶得追，只是搖搖尾巴，最後更完全沒反應，似乎是玩膩了。

這「一石二鳥」的畫面讓網友笑翻，紛紛留言：「這不是打掃，這是在逗貓」、「清潔永遠不會結束了」、「這門最後會被刷到變透明吧」、「太療癒了」、「爸爸在裡面一定笑得很開心」。人妻事後補充，家中負責浴室清潔的本來就是她老公，每次他打掃時，都會像這樣隔著門和貓咪玩，直到貓咪玩膩為止。