台灣狐蝠穩定出沒花蓮市區 專家監測揭開城市生活

中央社／ 花蓮縣7日電

瀕臨絕種保育類台灣狐蝠近年穩定出沒花蓮市區，專家學者觀察，族群約166隻且穩定成長，有狐蝠連續5年出沒同一區域，也發現1對雌雄狐蝠共棲，揭開大型蝙蝠在城市生存的秘密。

林業及自然保育署花蓮分署將台灣狐蝠列為「生態綠網」推動計畫中的重點保育物種，與國立台北大學、台灣蝙蝠學會及洄瀾風生態公司合作，完成花蓮地區台灣狐蝠族群監測與棲地利用研究。

研究團隊透過DNA分析、無線電與GPS追蹤技術，紀錄狐蝠活動軌跡與生態習性，結果顯示，花蓮地區狐蝠族群約166隻，呈現穩定成長趨勢，證明花蓮的都市綠帶環境已能提供穩定棲息與覓食條件。

花蓮分署表示，2年共採集逾千份食渣及排遺樣本，發現多數狐蝠具高度棲地忠誠性，9隻裝有發射器的狐蝠，活動範圍集中於1平方公里內；雄蝠「阿明」更是連續5年在同一區域活動，展現明顯的地盤穩定性。

研究觀察到雌蝠「嘉嘉」與雄蝠「麻吉」共棲於同1棵可可椰子樹上，罕見的互動畫面顯示，狐蝠具有豐富的社會行為。

花蓮分署表示，花蓮市區擁有良好的綠帶連通性，使狐蝠能在都市中繁衍棲息，研究成果揭開這種大型蝙蝠在都市中生存的秘密，也證明花蓮市的綠地配置，具備支持野生動物族群穩定發展的潛力。

花蓮分署表示，很多人第1次看到體型龐大的狐蝠停棲在樹上時，常會感到驚訝甚至害怕，其實牠們是城市裡珍貴的生態夥伴，狐蝠取食果實與花粉，能幫助植物授粉與種子散播，是維繫森林生態的重要角色。

除了學術研究，花蓮分署也培訓在地監測團隊，推動公民科學參與。分署長黃群策說，當更多人了解並尊重狐蝠的存在，離人與自然和諧共存的理想更近一步。

台灣狐蝠是台灣體型最大的蝙蝠，頭型似狐、翼展可達1公尺，主要取食瓊崖海棠、大葉山欖與欖仁樹果實，目前於龜山島、花蓮市區有穩定族群。

