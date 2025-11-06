土城男洗衣驚見蝙蝠母子趴洗衣球 動保員檢查無礙助回棲地
新北市土城區30歲男日前準備洗衣時，赫然發現洗衣機內的洗衣球上趴著一隻小小蝙蝠。動保人員趕抵現場，把蝙蝠帶回毛寶貝醫療中心檢查，才發現是一對「蝙蝠母子」，母蝙蝠緊緊護著未獨立的小蝙蝠，經獸醫師檢視無礙後，動保人員選在夜幕低垂、蝙蝠最活躍的時段，將牠們野放回原棲地。
淡水動物之家獸醫師黃仲煜表示，蝙蝠屬於典型夜行性動物，常棲息於陰暗隱密的環境，例如屋簷縫隙、樹洞或建築物縫隙。本次誤入民宅，推測可能因天氣變化或環境干擾，導致母蝙蝠在尋覓新落腳點時誤闖洗衣機。所幸民眾及時通報專業單位，避免母子蝙蝠因驚嚇或意外而受傷。在動保人員細心檢視下，確認狀況穩定後，隨即將蝙蝠以「高處倒掛」方式野放。
黃仲煜解釋，蝙蝠並不像鳥類能直接起飛，牠們需仰賴倒掛姿勢助力展翅，蝙蝠野放須挑選靠近原發現地點的安全環境，並選在傍晚或夜間其最活躍時段進行，以減少壓力；同時避免過度照明與人為干擾，讓蝙蝠能順利回歸自然。當母蝙蝠振翅高飛，小蝙蝠仍依舊緊緊依附在母親胸前，雙雙回到屬於牠們的天空與棲地，呈現出人與野生動物和諧共處的溫暖景象。
新北市動保處表示，若民眾在生活中發現蝙蝠或其他野生動物誤入家中，應保持冷靜，避免任意觸碰，以免造成動物受驚或自身受傷，並立即通報動保處或尋求專業協助，也提醒民眾，台灣部分蝙蝠屬於保育類野生動物，依法不得獵捕或飼養，呼籲民眾務必尊重生命。
