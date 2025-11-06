快訊

防範非洲豬瘟不力 台中市農業局、環保局、動保處長遭拔官

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

土城男洗衣驚見蝙蝠母子趴洗衣球 動保員檢查無礙助回棲地

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
動保人員趕抵土城民宅，把蝙蝠帶回毛寶貝醫療中心檢查，才發現是一對「蝙蝠母子」。圖／新北市動保處提供
動保人員趕抵土城民宅，把蝙蝠帶回毛寶貝醫療中心檢查，才發現是一對「蝙蝠母子」。圖／新北市動保處提供

新北市土城區30歲男日前準備洗衣時，赫然發現洗衣機內的洗衣球上趴著一隻小小蝙蝠。動保人員趕抵現場，把蝙蝠帶回毛寶貝醫療中心檢查，才發現是一對「蝙蝠母子」，母蝙蝠緊緊護著未獨立的小蝙蝠，經獸醫師檢視無礙後，動保人員選在夜幕低垂、蝙蝠最活躍的時段，將牠們野放回原棲地。

淡水動物之家獸醫師黃仲煜表示，蝙蝠屬於典型夜行性動物，常棲息於陰暗隱密的環境，例如屋簷縫隙、樹洞或建築物縫隙。本次誤入民宅，推測可能因天氣變化或環境干擾，導致母蝙蝠在尋覓新落腳點時誤闖洗衣機。所幸民眾及時通報專業單位，避免母子蝙蝠因驚嚇或意外而受傷。在動保人員細心檢視下，確認狀況穩定後，隨即將蝙蝠以「高處倒掛」方式野放。

黃仲煜解釋，蝙蝠並不像鳥類能直接起飛，牠們需仰賴倒掛姿勢助力展翅，蝙蝠野放須挑選靠近原發現地點的安全環境，並選在傍晚或夜間其最活躍時段進行，以減少壓力；同時避免過度照明與人為干擾，讓蝙蝠能順利回歸自然。當母蝙蝠振翅高飛，小蝙蝠仍依舊緊緊依附在母親胸前，雙雙回到屬於牠們的天空與棲地，呈現出人與野生動物和諧共處的溫暖景象。

新北市動保處表示，若民眾在生活中發現蝙蝠或其他野生動物誤入家中，應保持冷靜，避免任意觸碰，以免造成動物受驚或自身受傷，並立即通報動保處或尋求專業協助，也提醒民眾，台灣部分蝙蝠屬於保育類野生動物，依法不得獵捕或飼養，呼籲民眾務必尊重生命。

動保人員趕抵土城民宅，把蝙蝠帶回毛寶貝醫療中心檢查，才發現是一對「蝙蝠母子」。圖／新北市動保處提供
動保人員趕抵土城民宅，把蝙蝠帶回毛寶貝醫療中心檢查，才發現是一對「蝙蝠母子」。圖／新北市動保處提供
動保員協助蝙蝠母子擦乾身體保暖。圖／新北市動保處提供
動保員協助蝙蝠母子擦乾身體保暖。圖／新北市動保處提供

蝙蝠 保育類野生動物

延伸閱讀

浪貓「魷魚哥」口炎疼痛不願進食 動保員耐心照料終康復等待認養

白沙屯拱天宮媽祖粉紅超跑駕臨土城 突停轎國小師生開心鑽轎底

土城暫緩發展區都計公展啟動 最快115年啟動區段徵收

白沙屯媽祖10月31日起遶境新北土城板橋 警交通管制

相關新聞

土城男洗衣驚見蝙蝠母子趴洗衣球 動保員檢查無礙助回棲地

新北市土城區30歲男日前準備洗衣時，赫然發現洗衣機內的洗衣球上趴著一隻小小蝙蝠。動保人員趕抵現場，把蝙蝠帶回毛寶貝醫療中...

廣角鏡／星國馬來虎 來台譜戀曲

新加坡動物園雄馬來虎Arhaa今年7月配合交換計畫到台北市立動物園，盼與雌虎Shima繁衍。上月在熱帶雨林區戶外活動場與...

日本熊襲13死破紀錄！破解8個熊的迷思 誰是天敵？智商有幾高？

今年日本野熊襲擊人類事件高發，從北海道到本州，熊隻活動範圍已經深入到人類社區，今年最新累計暫時13人亡，成為旅遊和生活的一大隱患。人類往往對熊的生理習性有很多誤解...

雙城論壇有望年底登場？小貓熊外交不受延期影響 最快年初來台

雙城論壇舉辦時間未定，外界擔心先前兩邊簽訂MOU要小貓熊交流恐受衝擊，北市動物園表示，原則上不會受到延辦影響，但企鵝與小...

【動物冷知識】平常超安靜！眼鏡熊談戀愛變話癆 研究揭牠浪漫一面

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？！母蜘蛛通常會在交配後吃掉公蜘蛛，用來補充後續產卵的體力。不過公蜘蛛也演化出許多不同的招式，來防止自己被吃掉唷！！

綠蠵龜數量復甦中 脫離瀕危物種名單

瀕危物種保育成功，綠蠵龜數量大復甦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。