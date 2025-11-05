毛孩嘉年華！台中寵物展快閃四天 台中國際展覽館登場

近年台灣的寵物市場年產值不容小覷，養寵物已成一種風潮，現代飼主也將寵物當作家中一份子。「台中寵物用品保健品展&台中貓的用品保健品展」將於11月7日至10日在台中國際展覽館熱鬧登場，邀請民眾確認好行事曆，帶上主子來體驗全方位寵物嘉年華。

本次展出，匯集全台上百家知名寵物品牌共襄盛舉，提供最完善的寵物食品、用品、照護服務、美容、專業攝影、服裝等多元展出，囊括毛孩的食、衣、住、行、育、樂及照護資訊，為寵愛的寶貝打理日常一切。

不僅有優惠組合展場限定，精選優質商品更推出優惠、買一送一、送贈品及銅板價等，讓毛爸毛媽們以最超值價格，將所需的商品通通帶回家，不但買得安心，逛得更是開心。

現場更打造毛孩專屬遊樂區，舉辦「寵物運動會」讓毛孩與主人一同參與趣味競賽，「寵物小學堂」則由專業講師授課，帶領飼主深入了解毛孩行為與照護知識。

另外，睽違一年的龍貓國際賽事-「福爾摩沙盃龍貓比賽」，11月8日至11月9日將於台中國際展覽館同步登場，有近百隻龍貓亮相。

福爾摩沙龍貓協會說，2019年台灣開放龍貓合法進口後，台灣龍貓飼養群至今約7年，仍有許多飼養者對於飼養方式不清楚，跟歐美國家龍貓飼養經驗還有一大差距。以美國來說，龍貓飼養已有79年歷史，起源於1945年至今；而歐洲龍貓大賽，每年會舉辦10至12場的龍貓選美比賽。

這次所有參賽的龍貓，總價就超過1,000萬元；透過寵物展覽舉辦龍貓比賽，集合國內、外龍貓玩家們，以及邀請國際龍貓評審團來台共襄盛舉之外，以比賽方式呈現龍貓不同品種、品系。同時FCA龍貓協會聘請國際特寵獸醫將在現場為主題進行解說，向民眾推廣龍貓。

今年展會，全館寵物相關商品消費滿額，可憑發票或簽單至贈品區兌換好禮，100%中獎機率，大獎萬元推車推回家。大戶卡位加碼賞，展前預約此活動並至現場報到，即可領取精美好禮。現場消費滿5,000元即送500元展場購物金，滿1萬元再送萌老大寵物禮盒。

另外，早鳥汪喵賞，展覽期間每日前100名入場，即可獲得早鳥專屬好禮乙份。購物季歡迎賞，展覽期間預約並入場，好禮免費帶回家。