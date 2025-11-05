雙城論壇有望年底登場？小貓熊外交不受延期影響 最快年初來台

雙城論壇舉辦時間未定，外界擔心先前兩邊簽訂MOU要小貓熊交流恐受衝擊，北市動物園表示，原則上不會受到延辦影響，但企鵝與小貓熊檢疫程序仍在進行中，預計上半年會啟動交換，一切順利的話年初就可以完成。

園方指出，林業署已核可動物可輸入台灣，但檢疫程序還在進行，預計上半年就會完成交換，目前規畫，以黑腳企鵝交換上海動物園的小貓熊，相關物種、環境、保育人員受訓皆已準備好。動物園發言人曹先紹表示，目前雙方還有些檢疫文件仍在確認，兩邊確認沒問題後才會開始相關作業及檢疫程序。

園長朱孝芬先前也表示，簽訂MOU是上一次在台北簽訂，原則上交換不受雙城論壇延期影響，預計會送出一對企鵝交換對方一對小貓熊，由於小貓熊來台前必須接種兩劑狂犬病疫苗，目前已接種第一劑要等第二劑完成才能搭機來來；至於企鵝部分則因我國禽流感疫情需先接種疫苗，目前仍在與上海方確認打哪些廠牌疫苗他們可以接受。

朱孝芬也說，雙方完成檢疫後，順利的話預計上半年就會來台，希望年初氣溫較為舒適、運送條件佳，就能開始交換。