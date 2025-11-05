【動物冷知識】平常超安靜！眼鏡熊談戀愛變話癆 研究揭牠浪漫一面

快訊

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？！母蜘蛛通常會在交配後吃掉公蜘蛛，用來補充後續產卵的體力。不過公蜘蛛也演化出許多不同的招式，來防止自己被吃掉唷！！

今天我們一起來看看3個有趣的動物交配冷知識吧！！

黑眶蟾蜍每年會有2天左右的繁殖期，公蟾蜍會在短短幾分鐘內改變顏色，從棕色變身為黃色，母蟾蜍則維持棕色。

公蟾蜍這種策略，讓他們可以在非常短暫的繁殖期裡，防止在其他公蟾蜍身上浪費時間，快速找到母蟾蜍配對。

繁殖期結束後，公蟾蜍的顏色就又會退回棕色了。

2025年發現的新狼蛛屬，被命名為Satyrex，此命名來自希臘神話中以性能力超強的半羊人—薩堤爾。

因為這種狼蛛有著非常巨大的生殖器！？

與其他蜘蛛一樣，狼蛛沒有陰莖，他們有觸肢。觸肢位於他們口器附近，是類似腿的附屬器官，用於交配和進食等各種活動，也是交配時的重要工具！！

而Satyrex狼蛛的觸肢又非常巨大，讓他們看起來就像是有10條腿一樣！！

雄性狼蛛會將精子沾在觸肢，然後將觸肢插入雌性的生殖孔，並將精子注入其中。

母蜘蛛通常會在交配完成後順便吃掉公蜘蛛，研究人員認為Satyrex狼蛛會有這麼大的觸肢，是為了保持「安全交配距離」，以免一交配完就成了母蜘蛛的盤中餐。

以前科學家認為眼鏡熊是不愛說話的動物，只有少數紀錄到母熊與幼崽之間的交流。

不過在今年最新發現，眼鏡熊在交配時聲音變得非常豐富，他們會發出呻吟、低吼和呼嚕聲，且持續數小時的多音頻交流。

平常沈默話不多，談戀愛時卻能情話綿綿，眼鏡熊真的是一隻浪漫的熊熊❤️

參考資料：123

帽子-Hatto

追蹤

