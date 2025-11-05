聽新聞
綠蠵龜數量復甦中 脫離瀕危物種名單
瀕危物種保育成功，綠蠵龜數量大復甦！國際自然保護聯盟數據顯示，綠蠵龜的數量正在顯著回升中，使得該物種的保育等級已從「瀕危」降至「無危」。然而，以往過度捕撈與棲息地的喪失，再加上氣候變遷等環境威脅，導致綠蠵龜的數量仍遠低於歷史水平。
綠蠵龜不再瀕危
《英國廣播公司》報導，經過數十年來全球保育行動的努力，國際自然保護聯盟數據顯示，綠蠵龜的數量正在顯著回升中，包括保護龜卵和放生幼龜，並減少其被漁網意外捕獲，都有效降低該物種的瀕危風險。
「海龜是極具標誌性和魅力的物種。」埃克塞特大學保育學家戈德利表示，在過去五十年的保育工作中，世界各地的綠蠵龜數量都在復甦，保育工作必須在未來幾年繼續進行。
長期以來，地球現存的七種海龜中，綠蠵龜被列為極度瀕危的物種。目前，保育工作包括巡邏海灘、保護築巢地的海龜與龜卵，以及推動生態教育提高公眾意識，使得綠蠵龜的保育等級已從「瀕危」降至「無危」。
環境威脅仍存在
《歐洲新聞網》指出，綠蠵龜生活在世界各地的熱帶和亞熱帶水域，由於多年來人類的大規模捕殺，其全球數量在1980年代急劇下降。據報導，這些物種經常被獵殺用來製作湯和其他美食，而龜卵則在許多文化中常被用作裝飾。
如今，儘管近年來數量有所增長，但由於以往過度捕撈與棲息地的喪失，再加上氣候變遷等環境威脅，導致綠蠵龜的數量仍遠低於歷史水平。
