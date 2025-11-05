新加坡馬來虎Arhaa遠赴台北展戀曲！園方曝與Shima互動融洽

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
雄性個體「Arhaa」與雌性個體「Shima」互動非常友善，虎隔欄舍相見時，都會互相噴氣打招呼，看來十分融洽，園方盼能促進物種繁衍。圖／北市動物園提供
雄性個體「Arhaa」與雌性個體「Shima」互動非常友善，虎隔欄舍相見時，都會互相噴氣打招呼，看來十分融洽，園方盼能促進物種繁衍。圖／北市動物園提供

新加坡動物園的雄性來虎「Arhaa」今年7月配合交換計畫到台北市立動物園，盼能與雌性個體「Shima」繁衍，「Arhaa」歷經2個多月適應與檢疫，已進入活動場館與遊客見面，與「Shima」相處也十分融洽，園方也盼透過交換計畫讓物種瀕危趨勢現象有所緩和。

馬來虎「Arhaa」於9月中檢疫期滿後，移動至熱帶雨林區作業區適應環境，與保育員培養默契，個性穩定「Arhaa」進食狀況良好，也能配合保育員的指示在後場不同的空間中移動，適應力極好，和新鄰居雌性馬來虎「Shima」互動非常友善，兩虎隔欄舍相見時，都會互相噴氣打招呼，看來十分融洽。

園方表示，「Arhaa」順利地在10月踏入熱帶雨林區的戶外活動場與大家見面。保育員回憶，「Arhaa」第一次進入戶外活動場，剛開始有些猶豫，但走進後，就「悠哉又不失謹慎地」漫步在場地中，仔細地探索環境、到處嗅聞並留下自己的記號，在熟悉戶外場在水池邊來回走了幾趟試探後，「Arhaa」終於鼓起勇氣踏入水池，在大熱天時泡水涼爽好一段時間。

園方表示，老虎在國際自然保育聯盟（IUCN）紅色名錄中名列「瀕危」（EN）等級，然而包括馬來虎在內數個亞種，更是被列為「極危」（CR）等級。在全球馬來虎域外保育計畫下，動物園與新加坡動物園共同合作，透過個體調度促成新的繁殖配對及血緣更新，目標即在鞏固馬來虎域外安全族群。

馬來虎「Arhaa」於9月中檢疫期滿後，移動至熱帶雨林區作業區適應環境，10月也順利踏入展場與遊客見面。圖／北市動物園提供
馬來虎「Arhaa」於9月中檢疫期滿後，移動至熱帶雨林區作業區適應環境，10月也順利踏入展場與遊客見面。圖／北市動物園提供
新加坡動物園的雄性馬來虎「Arhaa」為促進物種繁衍多樣性，今年7月來到台灣台北市立動物園，適應狀況良好。圖／北市動物園提供
新加坡動物園的雄性馬來虎「Arhaa」為促進物種繁衍多樣性，今年7月來到台灣台北市立動物園，適應狀況良好。圖／北市動物園提供

