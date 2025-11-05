白猴現身東河舊橋？疑染病引恐慌 台東縣府啟動調查防範

台東縣東河鄉知名賞猴景點之一「東河舊橋」近日驚見一隻通體泛白的猴子，原以為是罕見白化症獼猴，但仔細一看卻是大片脫毛、皮膚裸露。遊客懷疑該猴可能罹患皮膚病，擔心若為傳染性疾病，恐影響猴群健康甚至波及人類，紛紛呼籲相關單位盡速介入調查。

縣府農業處林務保育科長李志鵬表示，初步研判不排除猴隻罹患皮膚疾病的可能，近期將會同林業保育署台東分署及野生動物專家前往現場調查監測。他強調，目前尚無證據顯示具傳染性，但會嚴謹評估，確保遊客安全與猴群健康。

有遊客表示，東河舊橋及登仙橋是猴群長年活躍，遊客經常近距離拍照或餵食，如今出現「白猴」，擔心會傳染人或其他猴子，「若是人畜共通病就嚴重了」。也有居民說，最近觀光人潮不少，「大家看到這隻猴都不敢靠近」。

縣議員楊秋珍指出，東河舊僑及登仙橋是東河重要景點，如今傳出猴隻疑染病，地方居民十分緊張，擔心是否與非洲豬瘟、猴痘等人畜傳染病有關。她呼籲縣府農業處應盡速釐清原因、做好防範，避免造成恐慌與衝擊地方觀光。