快訊

「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

聽新聞
0:00 / 0:00

白猴現身東河舊橋？疑染病引恐慌 台東縣府啟動調查防範

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣東河鄉知名賞猴景點之一「東河舊橋」近日驚見一隻通體泛白的猴子，原以為是罕見白化症獼猴，但仔細一看卻是大片脫毛、皮膚裸露。圖／民眾提供
台東縣東河鄉知名賞猴景點之一「東河舊橋」近日驚見一隻通體泛白的猴子，原以為是罕見白化症獼猴，但仔細一看卻是大片脫毛、皮膚裸露。圖／民眾提供

台東縣東河鄉知名賞猴景點之一「東河舊橋」近日驚見一隻通體泛白的猴子，原以為是罕見白化症獼猴，但仔細一看卻是大片脫毛、皮膚裸露。遊客懷疑該猴可能罹患皮膚病，擔心若為傳染性疾病，恐影響猴群健康甚至波及人類，紛紛呼籲相關單位盡速介入調查。

縣府農業處林務保育科長李志鵬表示，初步研判不排除猴隻罹患皮膚疾病的可能，近期將會同林業保育署台東分署及野生動物專家前往現場調查監測。他強調，目前尚無證據顯示具傳染性，但會嚴謹評估，確保遊客安全與猴群健康。

有遊客表示，東河舊橋及登仙橋是猴群長年活躍，遊客經常近距離拍照或餵食，如今出現「白猴」，擔心會傳染人或其他猴子，「若是人畜共通病就嚴重了」。也有居民說，最近觀光人潮不少，「大家看到這隻猴都不敢靠近」。

縣議員楊秋珍指出，東河舊僑及登仙橋是東河重要景點，如今傳出猴隻疑染病，地方居民十分緊張，擔心是否與非洲豬瘟、猴痘等人畜傳染病有關。她呼籲縣府農業處應盡速釐清原因、做好防範，避免造成恐慌與衝擊地方觀光。

對此，李志鵬也提醒，民眾及遊客切勿靠近、餵食或接觸野生猴群，以免被抓傷或咬傷。若發現異常動物，應立即通報農業處或林保署台東分署，共同維護人畜安全與自然生態。

台東縣東河鄉知名賞猴景點之一「東河舊橋」近日驚見一隻通體泛白的猴子，原以為是罕見白化症獼猴，但仔細一看卻是大片脫毛、皮膚裸露。圖／民眾提供
台東縣東河鄉知名賞猴景點之一「東河舊橋」近日驚見一隻通體泛白的猴子，原以為是罕見白化症獼猴，但仔細一看卻是大片脫毛、皮膚裸露。圖／民眾提供

農業處 台東 非洲豬瘟

延伸閱讀

實驗室猴子遇車禍「趁亂逃走」 5寶媽開槍射殺！仍有兩隻在逃

台灣水青岡重現模故山 林業署特遣隊發現絕跡87年植物

梨山蜜蘋果遇猴害 猴子躲過電網又吃又玩 有果農損失3成

「防災神隊友」展揭幕 陳其邁：台灣有事、日本有事、美國也有事

相關新聞

白猴現身東河舊橋？疑染病引恐慌 台東縣府啟動調查防範

台東縣東河鄉知名賞猴景點之一「東河舊橋」近日驚見一隻通體泛白的猴子，原以為是罕見白化症獼猴，但仔細一看卻是大片脫毛、皮膚...

影／曾文水庫保育類猛禽黑鳶群飛開趴 覓食秀遊客驚呼

嘉義縣大埔鄉曾文水庫是全台蓄水量最大的水庫，不僅肩負供水重任，更成為俗稱老鷹的黑鳶棲息覓食天堂。每當清晨薄霧散開，湖面波...

浪貓「魷魚哥」口炎疼痛不願進食 動保員耐心照料終康復等待認養

新北市三峽地區一隻虎斑浪貓，附近居民取名為「魷魚哥」，因口炎被通報救援送至動保處時，因疼痛而整日蜷縮在角落，不願進食，體...

鐵籠裝4隻成兔、6隻幼兔 放路邊開放愛心領養…動保所：這是棄養要裁罰

基隆市安一路旁出現4隻成兔、6隻幼兔的兩個籠子，外面貼著「愛心領養」文字，引發關注。動物保護防疫所今天表示，獲報後就將兔...

eBird在台10年 鳥類觀察紀錄貢獻高居全球第7

全球最大公民科學計畫eBird在台10年有成，自2015年繁體中文的入口網在台灣啟用以來，eBird Taiwan使用者...

台南加速催生寵物友善公園 大潭埤旺萊寵物友善公園今啟用

台南推動「人與動物共融」城市願景，近年來許多公園紛紛設置「寵物友善專區」，其中，關廟區大潭埤旺萊公園今轉型為大潭埤旺萊寵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。