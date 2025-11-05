影／曾文水庫保育類猛禽黑鳶群飛開趴 覓食秀遊客驚呼
嘉義縣大埔鄉曾文水庫是全台蓄水量最大的水庫，不僅肩負供水重任，更成為俗稱老鷹的黑鳶棲息覓食天堂。每當清晨薄霧散開，湖面波光粼粼，數十隻黑鷹在天空盤旋、俯衝掠食，猶如「老鷹開趴」，壯麗畫面令遊客驚呼連連，讓這片寧靜山水成為南台灣最壯觀的自然秀場。
西拉雅國家風景區管理處看準這項自然優勢，推動「老鷹之鄉」計畫，結合賞鳥、生態旅遊與環境教育，帶動地方發展。當地遊艇業導遊指出，天色微亮時最容易見到黑鷹成群盤飛，特別是在「飛鷹峽谷」一帶，天空中翱翔的黑影與倒映湖面的山色相互輝映，美得令人屏息。
嘉縣野鳥學會總幹事陳建樺長期觀察曾文水庫鳥況，發現這裡黑鳶族群穩定繁衍，從早期約60隻增加至近百隻，1年4季幾乎都能見到牠們身影。他分析，黑鳶之所以願意長居，與當地釣魚平台「釣魚放生」相關。釣客釣起魚後多會放回水面，漂浮的小魚吸引黑鳶俯衝捕食，形成特有生態循環，成為賞鳥客爭相拍照畫面。
大魚遊客帶回家，小魚導遊請遊客集中放進藍色水桶，此時天空黑鳶逐漸盤旋成群，觀察遊客舉動。當桶裝小魚丟回水庫，黑鳶俯衝抓魚，群鳥漫飛讓釣魚平台化身老鷹舞台，遊客驚嘆連連，遊客離去水庫重歸平靜。
曾文水庫重要水源地，嚴禁開發飯店或餐館，保留完整自然風貌。遊客可搭乘觀光遊艇穿越飛鷹峽谷，沿途欣賞黑鷹展翅飛翔，最後抵達全台首座由公部門經營的合法釣魚平台，這座平台由水利署南區水資源分署興建，2006年移撥給大埔鄉公所管理，成為融合生態教育與休閒觀光的亮點據點。「老鷹是大埔驕傲，也是大自然恩賜」，居民說，曾文水庫不只是水資源重地，更是展現人與自然共生典範。隨著「老鷹之鄉」品牌成形，大埔以飛翔姿態，迎向生態新未來。
