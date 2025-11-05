快訊

太子集團9年在台洗錢45億 北檢聲押禁見台籍最高階幹部辜淑雯

鳳凰颱風估今生成 吳德榮：各國預測路徑皆在台灣附近北轉

影／曾文水庫保育類猛禽黑鳶群飛開趴 覓食秀遊客驚呼

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣大埔鄉曾文水庫是全台蓄水量最大的水庫，不僅肩負供水重任，更成為俗稱老鷹的黑鳶棲息覓食天堂。每當清晨薄霧散開，湖面波光粼粼，數十隻黑鷹天空盤旋、俯衝掠食，猶如「老鷹開趴」，壯麗畫面令遊客驚呼連連。圖／讀者提供
嘉義縣大埔鄉曾文水庫是全台蓄水量最大的水庫，不僅肩負供水重任，更成為俗稱老鷹的黑鳶棲息覓食天堂。每當清晨薄霧散開，湖面波光粼粼，數十隻黑鷹天空盤旋、俯衝掠食，猶如「老鷹開趴」，壯麗畫面令遊客驚呼連連。圖／讀者提供

嘉義縣大埔曾文水庫是全台蓄水量最大的水庫，不僅肩負供水重任，更成為俗稱老鷹的黑鳶棲息覓食天堂。每當清晨薄霧散開，湖面波光粼粼，數十隻黑鷹在天空盤旋、俯衝掠食，猶如「老鷹開趴」，壯麗畫面令遊客驚呼連連，讓這片寧靜山水成為南台灣最壯觀的自然秀場。

西拉雅國家風景區管理處看準這項自然優勢，推動「老鷹之鄉」計畫，結合賞鳥、生態旅遊與環境教育，帶動地方發展。當地遊艇業導遊指出，天色微亮時最容易見到黑鷹成群盤飛，特別是在「飛鷹峽谷」一帶，天空中翱翔的黑影與倒映湖面的山色相互輝映，美得令人屏息。

嘉縣野鳥學會總幹事陳建樺長期觀察曾文水庫鳥況，發現這裡黑鳶族群穩定繁衍，從早期約60隻增加至近百隻，1年4季幾乎都能見到牠們身影。他分析，黑鳶之所以願意長居，與當地釣魚平台「釣魚放生」相關。釣客釣起魚後多會放回水面，漂浮的小魚吸引黑鳶俯衝捕食，形成特有生態循環，成為賞鳥客爭相拍照畫面。

大魚遊客帶回家，小魚導遊請遊客集中放進藍色水桶，此時天空黑鳶逐漸盤旋成群，觀察遊客舉動。當桶裝小魚丟回水庫，黑鳶俯衝抓魚，群鳥漫飛讓釣魚平台化身老鷹舞台，遊客驚嘆連連，遊客離去水庫重歸平靜。

曾文水庫重要水源地，嚴禁開發飯店或餐館，保留完整自然風貌。遊客可搭乘觀光遊艇穿越飛鷹峽谷，沿途欣賞黑鷹展翅飛翔，最後抵達全台首座由公部門經營的合法釣魚平台，這座平台由水利署南區水資源分署興建，2006年移撥給大埔鄉公所管理，成為融合生態教育與休閒觀光的亮點據點。「老鷹是大埔驕傲，也是大自然恩賜」，居民說，曾文水庫不只是水資源重地，更是展現人與自然共生典範。隨著「老鷹之鄉」品牌成形，大埔以飛翔姿態，迎向生態新未來。

嘉義縣大埔鄉曾文水庫是全台蓄水量最大的水庫，不僅肩負供水重任，更成為俗稱老鷹的黑鳶棲息覓食天堂。每當清晨薄霧散開，湖面波光粼粼，數十隻黑鷹天空盤旋、俯衝掠食，猶如「老鷹開趴」，壯麗畫面令遊客驚呼連連。圖／讀者提供
嘉義縣大埔鄉曾文水庫是全台蓄水量最大的水庫，不僅肩負供水重任，更成為俗稱老鷹的黑鳶棲息覓食天堂。每當清晨薄霧散開，湖面波光粼粼，數十隻黑鷹天空盤旋、俯衝掠食，猶如「老鷹開趴」，壯麗畫面令遊客驚呼連連。圖／讀者提供
嘉縣野鳥學會總幹事陳建樺長期觀察曾文水庫鳥況，發現這裡黑鳶族群穩定繁衍，從早期約60隻增加至近百隻，1年4季幾乎都能見到牠們身影。圖／陳建樺提供
嘉縣野鳥學會總幹事陳建樺長期觀察曾文水庫鳥況，發現這裡黑鳶族群穩定繁衍，從早期約60隻增加至近百隻，1年4季幾乎都能見到牠們身影。圖／陳建樺提供
嘉義縣大埔鄉曾文水庫是全台蓄水量最大的水庫，不僅肩負供水重任，更成為俗稱老鷹的黑鳶棲息覓食天堂。每當清晨薄霧散開，湖面波光粼粼，數十隻黑鷹天空盤旋、俯衝掠食，猶如「老鷹開趴」，壯麗畫面令遊客驚呼連連。圖／讀者提供
嘉義縣大埔鄉曾文水庫是全台蓄水量最大的水庫，不僅肩負供水重任，更成為俗稱老鷹的黑鳶棲息覓食天堂。每當清晨薄霧散開，湖面波光粼粼，數十隻黑鷹天空盤旋、俯衝掠食，猶如「老鷹開趴」，壯麗畫面令遊客驚呼連連。圖／讀者提供

曾文水庫 大埔 遊艇

延伸閱讀

黑龍江水庫清淤權36億賣出 部落客揭詭異一處質疑「金融遊戲全民埋單」

不只翡翠水庫 經濟部3年3次要求盤點水域光電板設置可能

一直下雨一直滿！全台重要水庫幾乎滿庫 蓄水狀況近年冬季最讚

SBL／做錯事想「躲起來」 周儀翔動過退休念頭

相關新聞

影／曾文水庫保育類猛禽黑鳶群飛開趴 覓食秀遊客驚呼

嘉義縣大埔鄉曾文水庫是全台蓄水量最大的水庫，不僅肩負供水重任，更成為俗稱老鷹的黑鳶棲息覓食天堂。每當清晨薄霧散開，湖面波...

浪貓「魷魚哥」口炎疼痛不願進食 動保員耐心照料終康復等待認養

新北市三峽地區一隻虎斑浪貓，附近居民取名為「魷魚哥」，因口炎被通報救援送至動保處時，因疼痛而整日蜷縮在角落，不願進食，體...

鐵籠裝4隻成兔、6隻幼兔 放路邊開放愛心領養…動保所：這是棄養要裁罰

基隆市安一路旁出現4隻成兔、6隻幼兔的兩個籠子，外面貼著「愛心領養」文字，引發關注。動物保護防疫所今天表示，獲報後就將兔...

eBird在台10年 鳥類觀察紀錄貢獻高居全球第7

全球最大公民科學計畫eBird在台10年有成，自2015年繁體中文的入口網在台灣啟用以來，eBird Taiwan使用者...

台南加速催生寵物友善公園 大潭埤旺萊寵物友善公園今啟用

台南推動「人與動物共融」城市願景，近年來許多公園紛紛設置「寵物友善專區」，其中，關廟區大潭埤旺萊公園今轉型為大潭埤旺萊寵...

比特犬攻擊事件引關注 新北啟動專案調查：多為飼主未落實防護

比特犬攻擊事件日前引發外界關注，新北市動保處今年7月起，啟動「比特犬及攻擊性犬隻專案訪查」，訪查多數比特犬與飼主互動穩定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。