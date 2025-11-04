浪貓「魷魚哥」口炎疼痛不願進食 動保員耐心照料終康復等待認養

新北市三峽地區一隻虎斑浪貓，附近居民取名為「魷魚哥」，因口炎被通報救援送至動保處時，因疼痛而整日蜷縮在角落，不願進食，體重也明顯下降。所幸經過動保人員細心照料，魷魚哥逐漸恢復食慾，體重回升，嘴角也不再流出濃稠口水，目前牠已康復，將到動物之家靜待有緣人認養，有一個溫暖的新家。

貓口炎是貓咪的常見疾病，會讓貓牙齦及口腔黏膜產生慢性發炎狀況，一般認為與免疫失調有關，牙菌斑、牙結石、細菌刺激等原因也會引發過度免疫反應，如再合併感染其他細菌性疾病，會讓病況更嚴重。

動保處獸醫師黃琦新表示，入所進來的貓咪約有3成罹患貓口炎，嚴重影響其進食能力，營養吸收也受到影響。流浪貓帶回醫療中心後，獸醫師除了會進行檢疫工作，也會篩檢是否患有口炎問題。

貓口炎是一個復發率高，但治癒率低的疾病，唯有長期的藥物控制，必要時同時進行外科手術，才能達到良好的治療效果。而經過治療後，大多數患有口炎的貓咪都能夠恢復正常生活，只要密切注意貓咪的行為變化，及早發現任何復發跡象，康復的貓咪都可以健康有活力，以最佳狀態找到溫暖快樂的家庭。

動保處表示，現有8所動物之家犬貓入所都必須先經過隔離檢疫，駐區獸醫進行疾病篩檢與治療，完成認養犬貓晶片植入、絕育、狂犬病疫苗注射，共同為流浪動物盡最大心力，並持續宣導「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」。