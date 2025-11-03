鐵籠裝4隻成兔、6隻幼兔 放路邊開放愛心領養…動保所：這是棄養要裁罰

基隆市安一路旁出現4隻成兔、6隻幼兔的兩個籠子，外面貼著「愛心領養」文字，引發關注。動物保護防疫所今天表示，獲報後就將兔子帶回照顧，並依監視器畫面查出棄養者，將依法裁罰。民眾發現被遺棄動物應通報救援，不要任意帶回家飼養。

基隆市動保所表示，安一路旁在10月26日下午1時許，出現兩個裝著兔子的籠子，上面有寫著「愛心領養」的紙張，吸引經過的民眾目光。動保所很快就接獲通報，1時45分到場，把兔子全數帶回動保所安置。

動保所說，兩個兔籠中總共有4隻成兔和6隻幼兔，推測可能是飼主管理不當，讓公母兔子同籠，交配後生產後代，因為兔子太多，飼主自覺沒有能力繼續飼養，才會放在路邊讓人「領養」。

動保所表示，飼養兔子的飼主，如果因為兔子繁殖，越來越多而沒有能力飼養的時候，應該積極的去轉介媒合，或者是跟動保所聯絡，而不是隨意的將兔子棄置在路邊，讓兔子蒙受很大的風險。

動物保護法第5條第3項規定，「飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養」。動保所調閱監視器畫面，看到飼主用推車從巷內把鐵籠運到安一路口後，把兔籠放在路邊即離去，依法可裁罰3至15萬元。