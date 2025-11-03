eBird在台10年 鳥類觀察紀錄貢獻高居全球第7

全球最大公民科學計畫eBird在台10年有成，自2015年繁體中文的入口網在台灣啟用以來，eBird Taiwan使用者已累積超過138萬份紀錄清單，貢獻名列全球第7，eBird創始單位美國康乃爾大學鳥類學研究室執行長Ian Owens特地來台，共同見證台灣賞鳥社群所締造的成果。

eBird 是全球最大的賞鳥紀錄資料庫，提供賞鳥愛好者一個分享與管理個人鳥類觀察紀錄的管道。至今全球有超過118萬位使用者，貢獻超過1.1億紀錄清單、17億筆的出現紀錄。經過5年洽談及困難排除，eBird Taiwan於2015年8月上線，eBird Taiwan的使用人數已於今年6月突破萬人，目前累積 138萬份紀錄清單，位居全球第7，紀錄高達1750萬筆。

Ian Owens表示，台灣是卓越的eBird社群典範，在世界各地介紹時，經常為這東亞島嶼的閃亮程度讚嘆不已。在這些驚人數據的背後，是一個非凡的團隊，由於這份努力，台灣擁有了世界上最優質的環境數據之一。

農業部生物多樣性研究所研究員暨生態系經營組長林瑞興表示，為進一步提升資料的廣度與深度，自2023年起，農業部生物多樣性研究所與中華鳥會以eBird Taiwan為平台，啟動了「台灣鳥類地圖計畫」，目標在2028年之前完成台灣首次全面鳥類調查，著重於監測繁殖鳥類的狀況，以提供較精確的物種分布及繁殖資料。

台積電自2024年起透過「Eco Plus! 生態共融計畫」提供台灣鳥類地圖計畫經費支持。目前已經有 1613位鳥友貢獻觀察紀錄，造訪過85%均勻分布於全台灣的調查樣區（含離島）。同時，台積電也支持推動Merlin鳥種識別App，協助訓練台灣鳥類聲音的自動辨識，讓民眾更容易辨識鳥類，藉此擴大生態保育參與。目前Merlin已經能自動辨識超過250種台灣鳥類。