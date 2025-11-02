台南加速催生寵物友善公園 大潭埤旺萊寵物友善公園今啟用

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南推動「人與動物共融」城市願景，近年來許多公園紛紛設置「寵物友善專區」，其中，關廟區大潭埤旺萊公園今轉型為大潭埤旺萊寵物友善公園，市長黃偉哲也親自見證，明年預計再新增5處。圖／南市府提供
台南推動「人與動物共融」城市願景，近年來許多公園紛紛設置「寵物友善專區」，其中，關廟區大潭埤旺萊公園今轉型為大潭埤旺萊寵物友善公園，市長黃偉哲也親自見證，明年預計再新增5處。圖／南市府提供

台南推動「人與動物共融」城市願景，近年來許多公園紛紛設置「寵物友善專區」，其中，關廟區大潭埤旺萊公園今轉型為大潭埤旺萊寵物友善公園，吸引不少民眾帶著毛孩一起到公園漫步，氣氛熱絡，市長黃偉哲也親自見證，明年預計再新增5處。

黃偉哲表示，透過寵物友善公園設置，希望飼主能安心休憩、毛孩自在奔跑，同時促進人與動物之間更友善的互動關係，未來市府也將持續優化公共空間，推廣飼主責任教育與動物保護觀念，打造更溫暖、有愛、幸福的城市環境。

南市動保處說明，台南全市目前已啟用6座寵物公園，安平寵物運動公園更大獲好評，今年也將再陸續完工3座寵物公園，預計可望年底前啟用，未來會持續盤點並活化各地空間，目標達到區區有寵物公園，讓台南成為全國推動動物友善的典範城市。

家住永康的飼主表示，台南這幾年多了許多寵物公園，永康西灣也有一座，今天帶著毛孩到大潭埤旺萊寵物友善公園走走，設施看起來比較多，像是小犬區有水泥管和爬坡設施，相信毛孩也能玩得很開心，且周邊也有設置狗便袋很貼心，相當方便。

大潭埤旺萊寵物友善公園今舉辦啟用儀式，活動現場也規畫多項寵物福利服務，包含限量100名免費犬貓狂犬病疫苗及寵物登記、限量50名免費犬用七合一疫苗，同時也提供寵物身分證開通、登記、美容與理學檢查等，此外，飼主出示或開通寵物身分證即可兌換雞腿1隻，讓毛孩與飼主一起享受公園、好玩又好吃。

台南關廟區大潭埤旺萊公園今轉型為大潭埤旺萊寵物友善公園，活動現場也規畫多項寵物福利服務。圖／南市府提供
台南關廟區大潭埤旺萊公園今轉型為大潭埤旺萊寵物友善公園，活動現場也規畫多項寵物福利服務。圖／南市府提供
關廟大潭埤旺萊寵物友善公園周邊設置狗便袋，讓飼主感到很貼心，也相當方便。圖／南市府提供
關廟大潭埤旺萊寵物友善公園周邊設置狗便袋，讓飼主感到很貼心，也相當方便。圖／南市府提供

